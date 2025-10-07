En octubre, la marca retoma el financiamiento junto con la llegada de nuevas versiones para sus productos, en un momento de fuerte crecicimiento en ventas

Con un balance positivo del año, ya que la marca acumula un crecimiento de 82% en el país, Citroën presentó el nuevo Basalt Dark Edition en la Argentina, una versión especial del SUV chico que se destaca por ser más "elegante".

El lanzamiento se concretó junto a la llegada de otras versiones para la gama de C3 y Aircross, como se llama ahora el SUV para 5 o 7 pasajeros, y, al mismo tiempo, se hizo un balance de los resultados positivos de la automotriz en el año.

En cuanto al Basalt, es el SUV más accesible del mercado, incluso más barato que el nuevo Volkswagen Tera, que llegó al mercado con ese lema de ser el más económico.

Ahora, tiene cuatro versiones, con la nueva que se destaca por el toque "negro", convertido en la opción tope de gama del modelo.

Detalles del SUV Citroën Basalt Dark Edition

El Basalt Dark Edition es la versión tope de gama. Se destaca por combinar una estética oscurecida con un carácter deportivo.

Entre sus elementos distintivos se destacan las llantas de aleación negras de 16 pulgadas, pedales deportivos, umbrales de puerta personalizados, emblemas Dark Edition en los laterales delanteros y el doble chevrón oscurecido.

Citroën presentó el Black edition en su gama de modelos.

Atrás, tiene un alerón con acentos en el tono "André Red", un tributo al espíritu visionario de André Citroën, fundador de la marca.

Por dentro, la atmósfera está completamente oscurecida, reflejando el espíritu de la versión Dark Edition. Los asientos tienen costuras rojas, con alfombras exclusivas y un compartimento de almacenamiento oscuro en el panel central. La palanca de cambios presenta un acabado en negro brillante con costuras rojas.

Entre sus detalles distintivos, esta versión incorpora pedales deportivos en negro con acabados plateados y, a la vez, mejoran el agarre.

El centro multimedia Citroën Connect Touchscreen, cuenta con un bisel ultrafino en negro brillante que aporta una estética más depurada. Manteniendo su pantalla de 10,25 pulgadas, ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, y se complementa con un sistema de seis altavoces.Tiene puerto USB Tipo A, toma de corriente de 12 V en el panel central y dos nuevos puertos USB Tipo C de carga rápida en la segunda fila.

Motor conocido para el Basalt

La nueva versión dispone el motor Turbo 200 asociado a la transmisión automática tipo CVT con siete marchas y tres modos de conducción, garantiza una experiencia ágil, placentera y adaptada a cada necesidad.

Con un par motor de 200 Nm, este propulsor integra el exclusivo sistema Multiair III, una tecnología que regula electrónicamente la apertura y sincronización de las válvulas de admisión en tiempo real, y que ofrece un mayor rendimiento, mejor respuesta y una eficiencia optimizada obteniendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos.

Precio y financiamiento para el SUV

El nuevo modelo se suma a la gama como el más equipado, quedando los precios de la siguiente forma:

VTI Live PK: $29.680.000

VTI Feel: $31.590.000

T200 Shine: $35.560.000

Dark Edition: $36.040.000

Se puede financiar con Tasa Express de $ 15.000.000 con TNA del 0,0% de hasta 18 meses. También se ofrece una alternativa con Créditos UVA a 24 meses con Tasa del 5,9% con una financiación hasta $ 22.000.000 o $ 26.000.000 TNA 14,9% a 36 meses para toda la gama.

La garantía es de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero)