La marca china se relanzó con dos modelos de SUV para el segmento chico y mediano. Enfrentan a modelos líderes pero con diferenciales en calidad y precio

Bajo el ala del Grupo Corven, nuevo representante de la marca en el país, la automotriz china Chery se relanzó en el mercado local

Se trata de la primera marca de ese origen que desembarcó en Argentina en 2008, pero después de años de estar controlada por el grupo Socma, de la familia Macri, pasó a manos de un nuevo importador.

El relanzamiento se hizo con bombos y platillos en un escenario donde las "chinas" están creciendo en ventas a pasos acelerados, con buenos vehículos y precios, cambiando la visión de los consumidores en relación con estas marcas.

En este contexto, uno de los modelos recién lanzados por Chery, es el Tiggo7 Pro, un SUV del segmento C, con motor híbrido, que viene a competir con el líder absoluto del mercado, que es el Cómo es y cuánto sale el renovado auto SUV Toyota Corolla Cross 2025

Cómo es el nuevo Chery Tiggo7 Pro

El nuevo Chery Tiggo7 Pro se posiciona por encima del Tiggo4 Hybrid, que también se acaba de lanzar, para el segmento chico. El 7, es más grande, más caro y equipado.

El diseño exterior cuenta con líneas longitudinales pronunciadas y detalles cromados. El frontal sobresale con una parrilla bien marcada, con detalles tridimensionales y faros full LED que se integran a las líneas de la carrocería.

Así es el nuevo TIggo7 Pro por dentro.

De perfil resaltan las llantas de aleación de 18" y los rieles de techo metalizados le dan elegancia al modelo.

Por dentro, el diseño es ergonómico y tiene tecnología de última generación, con buenas terminaciones, tapizados en cuero y butacas delanteras con regulación eléctrica.

Cuenta con un cuadro de instrumentos de 12,3", pantalla táctil para la central multimedia también de 12,3" con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, y sistema de audio Sony.

El nuevo SUV compite en el segmento C.

Tiene un plus muy reclamado por los clientes, que es el techo panorámico, luz ambiente, GPS, conectividad por Bluetooth, cámara 360° de alta definición, cargador inductivo de celulares, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero, climatizador bizona, y espejos laterales eléctricos con desempañador.

Motor del nuevo SUV

A nivel mecánico, este modelo estrena un nuevo motor turbonaftero de 4 cilindros en línea, 1.5 L y distribución por cadena, que entrega 147 CV y 230 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática CVT de 9 cambios simulados y tracción delantera.

Se complementa con un sistema eléctrico de 48 voltios compuesto por un generador (BSG) que asiste al impulsor de combustión en los momentos de mayor demanda, como la aceleración, y permite un eficiente sistema Start&Stop.

La nuevo Tiggo7 Pro enfrente un segmento en crecimiento.

En seguridad el paquete también es completo, con seis airbags, anclajes Isofix para SRI, frenos a discos (ventilados adelante y sólidos atrás) con ABS y EBD, alerta de presión de neumáticos, controles de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de descenso en pendiente, limitador de velocidad y más.

Precio y garantía del Chery vs Toyota

El valor para el Chery TIGGO 7 PRO 1.5 T MHEV Premium es de 35.600 dólares. En pesos, con un dólar de $1.455, da 51.798.000 pesos.

La garantía para este modelo es de 7 años o 150.000 km transferible (lo que ocurra primero).

Se ofrece en cinco colores: negro, blanco, plata, gris y rojo.

En cuanto al Corolla Cross, los valores de las versiones híbridas son de $51.453.000 para el HEI y de $57.020.000 para el SEG. La garantía es de 10 años o 200.000 km.