El sistema, llamado RUNA, ya funciona desde febrero para motos. Además de abaratar costos, permite acelerar los trámites por medio online

El Registro Único Nacional de Automotores (RUNA) para la inscripción de autos ya es una realidad.

Así lo anunció el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, extendiendo ese sistema a todos los vehículos, el cual ya estaba disponible para motos.

"A través de una plataforma web vas a poder inscribir 0km de manera 100% online", resaltó el funcionario. Además, se podrá ahorrar un 20 por ciento.

El proceso era presencial en los registros seccionales, con formularios y mucha burocracia, recordaron desde el Ministerio. Eso era costoso y podía demorar hasta una semana.

Patentar tu auto online: cómo hacer el trámite

Dentro de la simplificación de trámites, cada concesionario puede cargar los datos del vehículo y del comprador, que firma y valida su identidad de manera electrónica.

Además, con este sistema, las concesionarias contarán con las chapas patente para colocar en los vehículos inscriptos digitalmente a través del RUNA.

Este trámite es a distancia, incluso se puede abonar el arancel desde la web. Luego, una vez realizado el pago, el titular recibe el título por mail y la cédula verde en la aplicación Mi Argentina. El siguiente paso, es retirar el vehículo por la concesionaria, ya listo para circular.

Con este proceso, el costo de inscripción, que había bajado del 2% al 1%, ahora se reduce del 1% al 0,8% para aquellos que inscriban digitalmente su vehículo. Esto implica un 20% de descuento adicional.

El nuevo RUNA

El RUNA empezó a funcionar en febrero pasado para motos, pero finalmente, quedó extendido a todos los vehículos.

Esta medida forma parte de la desregulación y modernización que impulsa el Gobierno Nacional, que comenzó el año pasado con la digitalización de la cédula verde y la ex cédula azul, trámite que actualmente se hace con la aplicación Mi Argentina.

Cada concesionario deberá completar un trámite inicial para obtener su usuario y contraseña, además de registrar la firma digital de al menos un miembro de su equipo, quien será responsable de validar las inscripciones de vehículos.

Una vez que los concesionarios accedan al RUNA, se solicitarán los datos del código VIN del vehículo que se está registrando a través de varias pantallas. Este número se validará con la base de datos, y si es correcto, se podrá acceder a toda la información del auto o motocicleta, que incluirá marca, modelo, tipo, número de chasis y motor, así como su origen.

Se deberá ingresar el valor de la factura, lo que permitirá determinar el arancel a abonar por el alta. La inscripción digital tendrá un costo menor, con un arancel reducido del 20% para representar el 0,8% del valor del vehículo, frente al 1% que se mantiene en el trámite tradicional.

Por último, se solicitará el CUIT del comprador. Con esta información, la conexión entre el RUNA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) permitirá que queden registrado el vehículo, el precio y el nombre del titular. Aparte de registrar el domicilio legal, asimismo se podrá registrar el domicilio real del comprador, aunque no coincida con el que aparece en su documento de identidad.

El siguiente paso es la asignación del dominio, es decir, el número de patente del vehículo. Cada concesionario tendrá un stock de placas que solicitará