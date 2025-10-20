Se trata de un todoterreno robusto, bien extremo, que seguirá con la estética de un viejo conocido de la marca. Detalles del nuevo modelo

La automotriz Toyota se prepara para dar un golpe importante en el mundo de los vehículos todoterreno más extremos.

Se trata de un nuevo modelo para el segmento mediano, que tiene la esencia del Land Cruiser, uno de los 4x4 más representativos de la marca.

Conocido como Land Cruiser FJ, se presentará en el Japan Mobility Show, y competirá contra el Ford Bronco Sport, uno de los referentes actuales del segmento.

La fecha de develación será el 21 de octubre, y se espera que llegue próximamente al mercado.

El nuevo SUV de Toyota

El nuevo FJ, inspirado directamente en el Compact Cruiser EV Concept, será la reinterpretación moderna del recordado FJ Cruiser, manteniendo un estilo retro y musculoso, con líneas cuadradas, guardabarros anchos y faros LED rectangulares que refuerzan su identidad todoterreno.

De acuerdo con la información filtrada, el SUV medirá menos de 4,5 metros de largo y ofrecerá una distancia entre ejes cercana a 2,75 m.

El nuevo Toyota 4x4 mini llegará al mercado para competir con los más extremos.

En esta etapa, el nuevo modelo será producido en Tailandia, para luego iniciar su comercialización, y anunciarlo oficialmente en Japón, previsto para mediados de 2026.

De acuerdo con la información filtrada, el nuevo todoterreno equipará un motor naftero de 4 cilindros en línea y 2.7 litros, también utilizado en algunas versiones de la Hilux, con una potencia estimada de 165 CV.

Este propulsor, reconocido por su robustez y confiabilidad, apunta a mantener la esencia mecánica que caracteriza a la gama Land Cruiser, aunque adaptada a un formato más urbano y compacto.

El SUV barato de la japonesa

De los rumores a las intenciones de Toyota para lanzar un nuevo todoterreno barato ha habido un largo trecho por recorrer.

La posibilidad de un nuevo todoterreno se ha dejado caer en múltiples ocasiones, empezando por el momento en el que a finales de 2021 la marca nos revelaba un ambicioso plan de lanzamientos eléctricos.

Aquel plan fue, si no cancelado, sí revisado profundamente. Parecía que para ver algo así, un todoterreno compacto y eléctrico, aún habría que esperar, con la marca volcada en lanzamientos eléctricos más cotidianos como el del nuevo Toyota C-HR+ Electric, que acaba de aterrizar a los concesionarios.