El mítico Fiat 600 volvió a Argentina renovado y ya tiene precio: cuánto sale y cómo es

El "Fitito" regresó al mercado con un nuevo motor más eficiente. Es el primer electrificado de la marca en tocar suelo argentino

La italiana Fiat lanzó el nuevo 600 Hybrid en el mercado local; el primer vehículo electrificado que comercializará en Argentina.

El modelo rinde homenaje a uno de los antecesores de 1955, y llega en el año que se celebra su 70 aniversario.

Con un motor combinado, a combustión y eléctrico, uno de los principales beneficios se encuentra en el ahorro de combustible, de 4,8 litros cada 100 kilómetros.

Además, por entrar al país bajo el cupo de importación que los libera del impuestos extrazona, logra un beneficio en el precio, con un valor competitivo y en línea con los nuevos modelos eléctricos e híbridos más populares del mercado.

Cómo es el Fiat 600 híbrido

Con una longitud de 4.178 mm y una altura de 1.525 mm, el baúl del "Fitito" es de 385 litros.

Entre los detalles distintivos, en el exterior cuenta con llantas de aleación de 17 pulgadas, luces LED y LED DRL, faros antiniebla, alerón trasero en negro piano, espejos laterales en color negro piano.

El nuevo 600 ya se puede comprar en Argentina.

Por dentro, tiene ingreso al habitáculo "key less", una central multimedia de 10 pulgadas, un cluster full digital de 7 pulgadas, volante multifunción en cuero, manijas de interior de puerta cromadas, cargador wireless para smartphones y tapizados en tela negra.

Cuenta con un apoyabrazos central, espacios portaobjetivos hasta 15 litros, climatizador digital y espejo interior autodimming, entre otros equipamientos.

Motor del 600

El nuevo 600 está equipado con un motor 1.2L de tres cilindros, combinado con una batería de iones de litio de 48V. Tiene 145 CV y 230 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters.

El Nuevo Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción "cero emisiones" en ciudad y en algunos trayectos en ruta.

El 600 es un homenaje al modelo de 1955.

En consumo de combustible, promedia 4,8 litros cada 100 km, con una autonomía eléctrica de 1 Km o 30 Km/h, lo que ocurra primero, tomando las riendas en el arranque o el estacionamiento. Estos datos no tienen en cuenta la función de recuperación de energía en deceleraciones, frenadas y rampas descendentes que, además de recargar la batería, permite afrontar muchos trayectos urbanos sin necesidad de recurrir al motor térmico ni gastar combustible.

En seguridad, tiene seis airbags (frontales, laterales y de cortina) que protegen eficazmente a los ocupantes, un conjunto de ADAS y un paquete equipamientos destacados con: Conmutador de luces altas; Control crucero; Park Assist 360º; Cámara de retroceso; Detección de señales de tránsito; Freno de mano eléctrico, etc,

Nuevo Fiat 600: cuánto sale y cuál es su garantía

El nuevo Fiat 600 Híbrido sale u$s34.500. Es decir, al tipo de cambio oficial, representa unos $51.570.000

En cuanto a la postventa, llega con una completa línea de 20 accesorios originales MOPAR, pensados para sumar estilo, practicidad y protección en el día a día.

Se ofrece en cinco colores: Naranja Sole; Azul Acqua; Azul Passione; Crema Capuccino; y Blanco Gelatto.

Tiene garantía de 3 años o 100.000 km.