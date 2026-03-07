Con la caída en ventas, las marcas siguen ofreciendo atractivos para que los clientes aprovechen la compra a largo plazo. Modelos y precios para comprar

El enfriamiento de las ventas de 0km se convirtió en una mala noticia para el sector automotor, que arrancó el primer bimestre del año con una baja de patentamientos, comparado con el mismo bimestre de 2025.

En este contexto, las automotrices se vieron obligadas a seguir con los descuentos y promociones para atraer clientes, así como los créditos sin interés que dominaron la última parte del año pasado.

Volkswagen es una de la más activa, y para ello, continúa con su campaña "Todo bien, todo Volkswagen ", con financiación a tasa 0% fija del mercado y en hasta 24 meses.

Según el modelo, la campaña permite financiar hasta $20.000.000 y optar cualquiera de sus modelos.

Financiamiento Volkswagen

La marca ofrece tasa 0% fija, y, según modelo, plazos entre 12 y 24 meses y la posibilidad de financiar hasta $ 20.000.000 . Además, los modelos financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Zurich con 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium .

El plan se ofrece para Polo "Track " y todas las versiones del Tera, Nivus, T-Cross, Taos , Virtus y Saveiro, con una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de $10.000.000 y un plazo de hasta 24 meses.

El Vento GLI y el Nuevo Tiguan ofrece n financiación de hasta 18 meses, también a tasa 0% fija , con un monto máximo de $15.000.000.

Especialmente durante este mes, las versiones "Comfortline " y "Highline " del Volkswagen Polo, se ofrece una financiación a tasa 0% fija con un monto máximo a financiar de $20.000.000 y un plazo de hasta 24 meses.

Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de $15.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses.

Todos los modelos cuentan, además, con la posibilidad de extender la garantía por hasta 2 años o 40.000 km con el programa "Tu VW Vale +".