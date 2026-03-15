Es la marca china que más creció en ventas en el país. Ofrece diferentes modelos beneficiados por no pagar arancel extrazona. Cuál es el 0km más esperado

La automotriz BYD desembarcó en la Argentina en octubre del año pasado. De origen chino, con poco más de dos décadas en la industria, su crecimiento fue tan acelerado que llegó a superar a marcas que llevan más de un siglo de vida.

La llegada al mercado local fue con tres modelos: un auto y dos SUV, a los cuales sumó en febrero su cuarto producto. Sin embargo, uno de los más que más expectativas está causando fue exhibido durante el verano en la costa atlántica, y se espera que, en poco tiempo, llegue al país. Se trata de la camioneta híbrida Shark, la cual buscará revolucionar el mercado.

Mientras tanto, la marca se convirtió en la más vendidas del mercado total en febrero, quedando en el puesto 11 según el ranking de patentamientos de ACARA, gracias a sus cuatro productos. Y ya prepara acciones especiales para "capacitar" a los clientes sobre su tecnología única para extender la autonomía de los autos.

Los modelos de BYD en Argentina

Entre los vehículso que la marca ofrece en el país, se encuentran el Dolphin Mini, Song Pro y Yuan Pro. A estos se sumó, hace menos de un mes, el Atto 2.

La característica principal es que son vehículos de origen chino, que por ser importados extrazona y tener un valor FOB inferior a los u$16.000, no pagan el arancel de 35%, y eso los deja con un precio muy competitivo en el mercado.

Los modelos que se pueden elegir son los siguientes.

BYD Dolphin Mini

Dolphin Mini, es el auto más chico de BYD en Argentina.

Es un citycar eléctrico que mide 3,99 metros de largo y 2,50 metros de distancia entre ejes, con una capacidad de baúl de 230 litros. Su diseño es moderno y muy llamativo, y puertas adentro ofrece un entorno muy minimalista pero sin dejar de lado la tecnología.

Tiene llantas de 16 pulgadas, seis airbags, faros de led, encendido automático de luces, ajuste eléctrico del asiento del conductor, control de crucero adaptativo, cámara de visión 360° y un moderno sistema multimedia con pantalla giratoria de 10" que permite actualizaciones de software a distancia.

En motorización es 87 CV de potencia y 175 Nm de par máximo, alimentado por baterías de 30 kWh y 43 kWh de capacidad, según la versión, que le permiten alcanzar una autonomía de 280 y 380 kilómetros, respectivamente.

Dependiendo del tipo de cargador que se utilice, tiempo de carga del BYD Dolphin Mini del 30% al 80% lleva apenas 30 minutos. En Argentina este modelo competirá de manera directa con el Renault Kwid E-Tech.

El precio es de 22.990 dólares para la versión GL y de 23.990 dólares para la GS, mientras que la garantía es de 6 años o 150.000 kilómetros.

BYD Yuan Pro

Yuan Pro es un SUV 100 por ciento eléctrico.

Se trata de un SUV compacto de 4,31 metros de largo, 1,83 m de ancho, 1,68 m de alto, cuya distancia entre ejes es de 2,62 metros y la capacidad de carga del baúl es de 265 litros.

En nuestro mercado se ofrece en dos versiones: ambas opciones utilizan un motor eléctrico de 174 CV y 290 Nm alimentado por un pack de baterías de 45 Kwh, que según BYD le permiten alcanzar una autonomía cercana a los 380 kilómetros.

La versión de entrada de gama (GL) ofrece seis airbags, llantas de aleación de 17″, tablero digital de 9″, pantalla táctil de 13″ con cámara, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, climatizador automático, control crucero y tapizado de cuero. La "full" denominada GS, en tanto, agrega frenado autónomo, centrado de carril, control crucero adaptativo, luces altas automáticas, lector de señales de tránsito, punto ciego y techo panorámico.

El precio es de 29.990 dólares para la versión GL y de 30.990 dólares para la GS, mientras que la garantía también es de 6 años o 150.000 kilómetros.

BYD Song Pro Dm-i

El Song Pro es uno de los modelos más grandes de la marca en el país.

Este SUV mediano es el modelo más grande que la marca china ofreció inicialmente en Argentina. Con capacidad para cinco pasajeros, su diseño tiene un estilo innovador (diferente a cualquier otro modelo de origen chino) con generosas dimensiones: 4,73 metros de largo, y 2,70 metros de distancia entre ejes, beneficiando fundamentalmente la habitabilidad trasera. El baúl, en tanto, dispone de una capacidad de carga de 520 litros.

A nivel mecánico se sirve de un sistema Plug-In Hybrid (híbrido enchufable) compuesto por motor naftero 1.5 de 105 CV y 130 Nm de torque, junto a otro eléctrico de 145 kW (194 CV) y 300 Nm de par máximo (con baterías de 18,3 kWh de capacidad).

Según el fabricante, con estas características puede alcanzar una autonomía de hasta 1.030 kilómetros, gracias a su consumo combinado de 4,5 litros cada cien kilómetros según BYD. Cabe destacar que tiene tracción delantera y la transmisión es electrificada y se denomina EHS.

En nuestro mercado el BYD Song Pro rivaliza con otros modelos de su origen como los nuevos SUV híbridos que Haval acaba de traer a la Argentina (H6 HEV y Jolion Pro Hybrid), además del BAIC BJ30, entro otros.

La versión GL cuesta 34.990 dólares mientras que la GS vale 36.990 dólares, y al igual que los otros modelos de la marca cuenta con una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros.

BYD Atto 2

Atto2 es un híbrido enchufable con más de 1000 km de autonomía.

Es el recién llegado. Mide 4.3 metros de largo y se destaca por ser un híbrido enchufable que, gracias a la innovadora tecnología DM-i Dual Mode, desarrollada exclusivamente por BYD, ofrece una experiencia de conducción similar a la de un vehículo eléctrico, pero con una autonomía ampliada.

Este modelo se sitúa a la cabeza de su categoría en eficiencia de combustible gracias a su avanzada tecnología, alcanzando un consumo combinado de tan solo 2 L/100 km. El motor es 1.5 naftero con 72 cv y 122 Nm, combinado con un motor eléctrico alimentado por baterías de 18 kWh. Declara un rendimiento máximo de 212 cv y 300 Nm.

La transmisión es con comando en el volante y tracción delantera.

El ATTO 2 DM-i destaca por su diseño frontal, con una parrilla delantera central más grande, elementos decorativos en la parte inferior del paragolpes delantero, la eliminación de las rejillas laterales en los guardabarros delanteros y un nuevo emblema en el portón trasero. También cuenta con un nuevo color exterior, Midnight Blue, que es exclusivo del sistema de propulsión DM-i.

Las llantas son de 17 pulgadas y tiene luces led.

El precio es de 31.990 dólares.