La VTV es obligatoria en Argentina: asegura que los autos estén en condiciones, previene accidentes y evita multas por vencimiento.

Tener el auto en condiciones óptimas no es solo un acto responsable, sino un requisito que establece la ley. En Argentina, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cumple la función de inspeccionar los vehículos, detectar fallas y reducir riesgos de accidentes en rutas y calles.

Cada jurisdicción fija sus propias reglas: plazos, tipos de vehículos alcanzados y excepciones. Conocer estas normativas es clave para evitar sanciones y circular con tranquilidad.

Ciudad de Buenos Aires: qué autos deben pasar la revisión

Por el momento: en la Capital Federal, los vehículos particulares deben realizar la VTV cuando:

Superan los tres años de antigüedad o han recorrido más de 60.000 kilómetros.

o han recorrido más de Para los autos cero kilómetro , la primera inspección tiene vigencia de hasta tres años .

, la primera inspección tiene vigencia de . Si al término de ese período el vehículo no supera los 80.000 km, la validez se mantiene sin cambios.

Exenciones en CABA: quiénes no pagan

Algunos grupos quedan exceptuados de abonar la tarifa, aunque no del control técnico:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos iguales al haber mínimo , siempre que el vehículo no tribute impuesto de radicación.

, siempre que el vehículo no tribute impuesto de radicación. Personas con discapacidad, sin importar si el auto está adaptado.

sin importar si el auto está adaptado. Si el beneficiario posee más de un vehículo, la exención solo aplica a uno de ellos.

Provincia de Buenos Aires: reglas y plazos

En territorio bonaerense, la obligación de la VTV comienza más temprano: todos los autos con más de dos años de antigüedad deben pasar la revisión. Los vehículos nuevos están sujetos a la inspección a partir de los 24 meses desde su inscripción.

Exenciones al pago en Buenos Aires

Aunque no paguen, ciertos vehículos y conductores deben someterse a la inspección:

Vehículos de bomberos.

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos.

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Autos destinados a servicios municipales.

Tarifas actualizadas

Provincia de Buenos Aires (PBA)

Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 Motocicletas : $38.801

: $38.801 Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.604

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Nueva VTV: cuándo deberán hacer la primera revisión los autos 0 k

Sin embargo, el Gobierno nacional anunció una reforma del sistema según la jurisdicción que busca simplificar el trámite, ampliar la cantidad de centros habilitados y reducir los costos para los conductores. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que sostiene que el sistema actual tiene barreras de entrada que limitan la cantidad de talleres autorizados. Según el Gobierno, esto genera precios más altos, dificultades para conseguir turnos y, en algunos casos, obliga a los conductores a recorrer largas distancias para realizar la verificación.

Para que la reforma entre en vigencia, las provincias deberán adherir a la normativa. Por eso, su aplicación no será inmediata ni uniforme en todo el país, ya que dependerá de cada jurisdicción.

Uno de los ejes de la reforma es la modificación de los plazos de revisión. Según el esquema propuesto, el cronograma quedaría así:

Vehículos 0 km: la primera verificación se realizará a los cinco años del patentamiento .

la primera verificación se realizará . Autos de entre cinco y diez años: deberán realizar el control cada dos años .

deberán realizar el control . Vehículos de más de diez años: continuarán con revisiones anuales.

VTV vencida: qué pasa si no hacés la verificación a tiempo

Si el vehículo no se presenta a tiempo, queda automáticamente en infracción al día siguiente del vencimiento. Un control policial detectando la VTV fuera de fecha implica multa, aunque el retraso sea mínimo.

Dentro de la planta verificadora no se sanciona, pero circular hacia el centro con la VTV vencida sí representa un riesgo legal.

Frecuencia de la VTV según tipo de vehículo

La periodicidad depende de la antigüedad y uso del auto:

Vehículos particulares mayores de dos años: anual.

anual. Transporte público o vehículos de servicios: anual hasta los cuatro años, semestral a partir de ese momento.

Cumplir con la VTV asegura no solo evitar multas, sino también transitar con un vehículo seguro y dentro de la normativa vigente.