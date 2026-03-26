Mientras la parada de la producción de una automotriz preocupa, los impuestos que graban a los autos siguen siendo el tema clave. Qué espera el sector

El grupo Stellantis anunció ayer el cierre de un turno de producción y la apertura de los retiros voluntarios en la planta de El Palomar, donde se fabrican el Peugeot 208 y 2008, además de los utilitarios Partner y la Citroën Berlingo.

La noticia llegó después de una larga toma de decisiones donde el plan de la compañía este año era comenzar a producir vehículos híbridos, con la expectativa de aumentar las ventas.

Sin embargo, el 2026 no está siendo como se esperaba, y en el sector hay mucha preocupación por la caída de las ventas internas, que se proyectaban por encima de las 700.000 unidades, y también de la competitividad de la industria, ya que la exportación es el principal recurso para los fabricantes locales.

En este caso, la baja del impuesto a las exportaciones es la medida que más reclaman los representantes de las terminales, ya que el 70% de la producción local tiene como objetivo venderse a mercados externos, pero cada vez hay más complicaciones ante el crecimiento de nuevos jugadores, como es el caso de los chinos.

Impuesto a las exportaciones: qué reclaman automotrices

Mientras que algunos países tienen impuesto 0 para exportar, en Argentina las ventas de los autos al exterior suman un promedio de 12 puntos en impuestos, los cuales se agregan a otros tributos que pesan sobre las fábricas y los autos 0km.

Esto hace que en el caso de Chile, comprarle un auto a la Argentina sea más caro que hacerlo a un fabricante de Tailandia, por poner un ejemplo.

Este reclamo es el que que vienen trabajando las automotrices y que está sobre la mesa, es manos del Gobierno y con voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. La buena relación quedó plasmada en los acuerdos de los últimos meses, con la baja de otros impuestos (como el Interno).

Si bien no hay fecha definida, es un tema que está siendo bastante urgente, para terminar con la caída que sufre el sector y que, en 2025, fue uno de los que más se recuperó.

En este sentido, uno de los impuestos que se reclama es el derecho de exportación, que hoy se ubica en 4,5%, y que si bien hay un reintegro, es bastante lento.

Menos producción y ventas

Si bien el cierre de 2025 fue con un incremento de 48% en las ventas totales de autos, las exportaciones cayeron un 10%, y lo mismo pasó con la producción de vehículos, que cerró a la baja. Estos datos preocupan a las terminales, cuyo sustento del negocio está dado por lo que pueden vender a otros mercados.

Esta tendencia no mejoró este año. En febrero se fabricaron 29.632 vehículos, lo que representó una suba del 41,1% respecto de enero. Luego, la comparación interanual mostró una caída significativa del 30,1% frente a las 42.419 unidades producidas en el mismo mes de 2025.

Las exportaciones, mejoraron frente a enero, pero cayeron 28,9% en la comparación con febrero de 2025.

Hace tiempo Martín Galdeano, presidente de Ford para Argentina y Sudamérica, viene reclamando por estos temas impositivos. Impuesto al cheque; Ingresos Brutos (que se van encadenando porque se suman los autopartistas); y los impuestos municipales que agregan otros 2 o 3 puntos son cada vez más preocupantes.

En el caso de las exportaciones, entre un 12 y 13 por ciento resta competitividad a la Argentina ante países como México que tienen impuesto 0 para exportar o Brasil, que es de 3 puntos.

Por otro lado, si bien hay un reembolso a las exportaciones de 2 puntos y otros 3 por localizaciones de partes, hay demoras en esas devoluciones que impactan en la rentabilidad final.

"En 2026 se perdieron un 10% de exportaciones. Esto es crítico, porque hay un punto donde hay que renovar proyectos que no se justifican. La Ford Everest es un proyecto que los impuestos mataron. Era una inversión importante", explicó Galdeano con relación al SUV que se lanzó el año pasado en Argentina, y que mucho se especuló con su producción local porque usa la misma plataforma de Ranger.