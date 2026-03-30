La decisión del Gobierno permite subir 3% la proporción de etanol renovable en la mezcla. Expertos analizan cómo puede afectar esto a los motores

Muchos usuarios argentinos se enteraron en las últimas horas que sus autos cargan nafta que no es puramente un combustible derivado del petróleo, sino que se trata de una combinación de este y una baja dosis de un biocombustible llamado bioetanol.

Incluso, ante la decisión el Gobierno de permitir que esa mezcla aumente la proporción de bioetanol para contener el aumento del petróleo que genera la Guerra en Medio Oriente, hay quienes dicen que ahora se podrá "diluir" la nafta, como si se tratara de una novedad y de una medida que empeore la calidad de los combustibles y perjudica los motores de los autos.

Pero eso no es cierto, sino más bien todo lo contrario. El bioetanol es un biocombustible renovable que existe desde hace décadas en todo el mundo. Pueden ser líquidos o gaseosos, y derivan en cualquier caso de biomasa vegetal o grasas animales.

Los biocombustibles frente a los derivados del petróleo

Históricamente se los combatió por interés de las petroleras por no perder una proporción de la riqueza de sus combustibles fósiles y no renovables, y porque, dependiendo de qué vegetales se obtiene, puede entrar en conflicto con la producción de alimentos o dañar el ecosistema por deforestación para aumentar una superficie de plantación.

En Sudamérica, Brasil es el país que más bioetanol produce y consume, ya que el 80% de su parque automotor lo utiliza, incluso en los autos que llegan importados desde Argentina. En ese caso, el bioetanol que se produce proviene principalmente con caña de azúcar, aprovechando que los azúcares son fáciles de fermentar directamente por las levaduras. Dependiendo de los modelos, hay autos que utilizan bioetanol E27 o E100, es decir, un combustible con un 27% de bioetanol o uno completamente vegetal de origen.

En Argentina, en cambio, se utilizan tanto la caña de azúcar como el maíz. Hasta ahora, el corte de bioetanol en las naftas era del 12% y en el gasoil del 20%. Lo que hizo el Gobierno ahora es permitir que ese 12% de proporción se pueda elevar hasta el 15% para que sirva como contenedor parcial de los aumentos de los combustibles que origina la guerra del Golfo Pérsico.

El bioetanol no perjudica el funcionamiento del motor

Entre las propiedades principales del bioetanol hay dos características salientes:

Por un lado, se trata de un combustible que tiene mayor octanaje que la nafta de origen fósil , pero por el otro, tiene una menor capacidad energética, lo que afecta su rendimiento

, pero por el otro, tiene una menor capacidad energética, lo que afecta su rendimiento En otras palabras, es un combustible más limpio y rico, es también menos perjudicial para el medioambiente, pero a la vez rinde menos y por lo tanto genera mayor consumo

Los motores actuales, y los que tienen hasta 15 años de antigüedad no tendrán ningún tipo de alteración en su funcionamiento, porque el encendido está preparado para corregir el avance y evitar la detonación.

Según especialistas como Oreste Berta (h), los motores actuales pueden funcionar sin ninguna alteración ni daño adicional con una mezcla que alcance el 17% del biocombustible. Su opinión está fundada en un extenso trabajo de experimentación con la flota completa de vehículos oficiales de la provincia de Córdoba durante más de 5 años, probando distintos cortes de combustible con mayores proporciones de bioetanol.

Otros expertos dicen que se puede comparar la nueva mezcla de 85% nafta fósil destilada con un 15% de bioetanol, con lo que representaría para el motor si en lugar de cargar nafta súper se lo hiciera con nafta premium, es decir en lugar de combustible 95 octanos, hacerlo con 98 octanos.

Si bien el etanol por sus propias características tiene propiedades solventes, no se deberían registrar daños o deterioros adicionales en los sistemas de combustible por aumentar solo un 3% de la mezcla.

La búsqueda del equilibrio

Sin embargo, la cuestión no pasa por la calidad o no del combustible ante esta nueva condición, sino en lograr que el precio del litro de nafta pueda mantenerse en valores equivalentes al mayor consumo que generan por ese menor rendimiento calórico.

Aunque el precio no baje, lo que debería ocurrir es que con un 15% de bioetanol se puedan seguir haciendo los mismos kilómetros que se hacían con la nafta al 12% y con el mismo precio. Esa sería la confirmación de una buena medida para los usuarios.

No se ha logrado encontrar un punto de acuerdo respecto al aumento de ese consumo o la pérdida de autonomía, lo mismo visto desde la óptica contraria. Algunos especialistas hablan de un consumo que podría subir un 2% y otros establecieron que, teóricamente, ese aumento podría llegar e incluso superar levemente el 5%.

Hay que ver qué decisión toman las petroleras al respecto. La medida del Gobierno no es una exigencia sino la habilitación para subir el porcentaje de bioetanol. Dependiendo del precio del crudo y de la capacidad de absorberlo por parte de las compañías argentinas, se tomará la decisión de aumentar el corte o mantenerlo como se utiliza en la actualidad.