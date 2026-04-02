Ford encabeza el ranking de los 10 autos SUV chinos más vendidos de Argentina

Están entre las marcas importadas y los segmentos que más crecen. La mayoría son medianos. Y dos de ellos de marcas que no son chinas pero fabrican ahí

Las marcas importadas están creciendo en el mercado local, y las chinas, son las que están conquistando a gran parte de los consumidores.

Con una gran oferta de productos con precios más bajos, y especialmente del segmento SUV, los más buscados, lograron atraer la atención de clientes que valoran la innovación y la tecnología, y que ya no desconfían de estas automotrices.

Entre las más vendidas, BYD, Baic y Haval se quedaron en marzo con el liderazgo de los patentamientos, con un rápido crecimiento en poco tiempo.

Por modelos, entre los más vendidos aparecen dos SUV chinos, pero de marcas generalistas.

Los 10 SUV chinos más vendidos

El top ten de los SUV chinos más vendidos tiene al Ford Territory como el líder, con el doble de ventas si se compara con el segundo, que pertenece a Baic. También aparece Chevrolet Captiva entre los líderes, otra marca que solo fabrica en ese mercado, pero que no es de ese origen, como Ford.