Clave si estás por comprar o vender un auto usado: cuáles son los 10 modelos más buscados

En marzo, las transferencias tuvieron un aumento, aunque en el trimestre el número es menor que en 2025. Un repaso de los modelos que lideran el top ten

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en marzo se vendieron 153.995 autos usados, una suba del 8,16% con respecto a igual mes del año pasado cuando se comercializaron 142.383 unidades. Con respecto a febrero (130.229 unidades), el mercado creció 18,25 por ciento.

De esta manera, en los tres primeros meses del año, se vendieron 437.294 unidades, una baja del 5,23% comparado con igual período de 2025 (461.423 unidades).

Con estos resultados, marzo trajo aire al sector, que tiene baja rentabilidad y falta de financiamiento accesible, una herramienta que en los autos nuevos beneficia las operaciones y agiliza la demanda.

En este contexto, los autos usados más vendidos del mes se mantienen con los mismos modelos en el podio, siendo el Volkswagen Gol el más buscado.

Los 10 autos usados más vendidos

Entre los 10 autos usados más vendidos del mes se encuentran los siguientes:

Volkswagen Gol y Trend : 8.687

: 8.687 Toyota Hilux: 6.120

6.120 Chevrolet Corsa y Classic: 4.478

4.478 Ford Ranger: 4.039

4.039 Volkswagen Amarok: 3.798

3.798 Peugeot 208: 3.477

3.477 Ford EcoSport: 3.158

3.158 Toyota Corolla : 2.978

: 2.978 Ford Ka : 2.902

: 2.902 Fiat Palio: 2.879

Baja rentabilidad, un problema de los autos usados

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, se refirió al presente del sector. Entre otras cosas, dijo que "Después de dos meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, marzo cortó esa mala racha".

"El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero, esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados", mencionó el directivo.

Por otro lado, explicó que el sector se fue adecuando al nuevo mercado, las agencias recuperaron productos demandados, pero la voracidad fiscal y la baja rentabilidad es un problema a solucionar.

También lamentó las tasas que ofrecen los bancos, que no están acorde a lo que demanda el mercado. "El tema se complica más", expresó Lamas.

"También, debemos comentar que la competencia en la actualidad es muy importante debido a la cantidad de marcas que están entrando al mercado. El sector está preparado para afrontar estos desafíos", finalizó.

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