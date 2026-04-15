El auto eléctrico chino que gana terreno: cuánto cuesta un BYD y por qué cada vez más lo eligen

Hay cuatro modelos a la venta, y en breve se suma el quinto. Además, para lo que resta del año, hay programados otros seis lanzamientos

La automotriz BYD es la marca de origen chino líder en ventas en Argentina y una de las 10 más vendidas del mercado total, junto con automotrices que hace décadas se venden en el país, como Ford, Toyota y Volkswagen, entre otras.

Con cuatro modelos en su portfolio de vehículos, llegó al país en octubre pasado, y también se convirtió en la número uno en ventas de eléctricos, con el Mini Dolphin y Yuan Pro.

Los otros dos modelos son híbridos: Atto 2 y Song Pro, y en unos días más se sumará la camioneta con la misma motorización, la Shark.

Con estas propuestas, junto a otras opciones que llegarán en 2026, la marca quiere ser líder en el mercado local, y los precios accesibles junto a la buena calidad son la clave de su negocio.

Cuáles son los autos de BYD en el país

La oferta de la marca comenzó en preventa en agosto pasado, y en pocos meses se convirtió en la más vendida, con grandes listas de espera.

Mini Dolphin: desde u$s22.990

Mini Dolphin es el más barato de BYD en Argentina.

Es un auto chico, 100% eléctrico, del cual se vendieron 324 unidades en marzo y 834 en el año. Mide menos de 4 metros y la capacidad del baúl es de 308 litros. Cuenta con faros LED delanteros, luces antiniebla traseras, luces traseras combinadas (LED), entre otras. Las llantas son de 16 pulgas.

Por dentro, tiene un panel de instrumentos de 7 pulgadas y una pantalla de 10.1 pulgadas, con conexión Apple Car Play y Android Auto.

En seguridad, tiene 6 airbags, control de crucero adaptativo, control inteligente de luces altas, frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril, control de centrado de carril (LCC), reconocimiento de señales de tráfico (TSR), tres radares de reversa traseros, entre otros.

En motorización, este modelo se vende en dos versiones:

GL, con una una autonomía de 280 km y una batería de 30.08 kWh

GS, con una autonomía de 380 km y una batería de 43.2 kWh.

La potencia es de 65 kw y tiene 175 Nm, con una velocidad máxima de 150 km/h Tienen 3 modos de conducción: deportivo, normal y económico.

Precios Mini Dolphin:

GL: u$s22.990

GS: u$s23.990

Yuan Pro: desde u$s29.990

BYD Yuan Pro, es el SUV eléctrico más chico de la marca china.

Es un SUV compacto, 100% eléctrico, del cual se vendieron 69 unidades en marzo y 377 en el año. Mide 4.32 m de largo y tiene un baúl de 265 L.

En diseño, es un modelo sobrio y funcional, con llantas de 17 pulgadas, luces delanteras led, luz antiniebla traseras led y luces traseras combinadas, entre otras.

Por dentro, tiene un panel de instrumentos de 8.8 pulgadas, carga de teléfonos móviles inalámbricos, pantalla central de 12.8 pulgadas, CarPlay & Android Auto, y puerto USB frontal (Tipo A+ Tipo A) y trasero.

El motor, en la versión GL y GS, es el mismo. Tiene una batería de 45.12 kWh, con una potencia de 130 kW y 290 Nm, con tracción delantera. La autonomÍa es de 380 km. Se caracteriza por el sistema de enfriamiento directo de la batería, y su carga con un puerto de carga AC es de 7kW y DC de 65kW, con una función de carga portátil de 3 a 7.

En seguridad, cuenta con 6 airbags, sistema inteligente de potencia de frenado, control de velocidad crucero, bloqueo automático por inducción de velocidad. La versión GS agrega sistema de crucero adaptativo con función start-stop (A) y sistema crucero inteligente; detección de punto ciego (BSD), entre otros.

También suma sistema de estacionamiento automático y 4 modos de conducción: Deportivo; Normal; Eco; Nieve.

Precios Yuan Pro:

GL: USD 29.990

GS: USD 30.990

ATTO 2: u$s31.990

BYD Atto 2, el SUV chico con motor híbrido.

Atto2, el recién llegado de BYD, cuenta con la tecnología más moderna de la marca.

Es un SUV mediano, híbrido enchufable, que se vende en una sola versión a u$s31.990. Se anunció en febrero y en marzo se vendieron 570 unidades. Mide 4.33 m de largo y 435 L del baúl

En diseño, tiene luces delanteras y traseras LED, llantas de 17 pulgadas, un interior renovado con palanca de cambios en el volante y alta calidad de materiales. Incorpora pantalla giratoria de 15.6", control por voz "Hi BYD", y actualizaciones Over-The-Air (OTA).

En motor, cuenta con el sistema Super Hybrid DM-i, ofreciendo un motor 1.5L naftero aspirado y motores eléctricos, logrando una potencia combinada de 212 cv y 300 Nm de torque. La capacidad de la batería es de 18.03 kWh.

Ofrece hasta 110 km de autonomía, 100% eléctrica y más de 1.000 km combinados. Es un híbrido enchufable que permite carga rápida en corriente continua (CC).

Seguridad y Confort: Incluye más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámara 360°, y acceso sin llave por NF

Song Pro: desde u$s34.990

Song Pro, hasta ahora, la propuesta más cara de BYD en el país.

Song Pro es un SUV mediano, híbrido enchufable, con más de 1000 km de autonomía. Se vendieron 390 unidades en marzo y lleva acumuladas 1284 en el año. Tiene tracción delantera y mide 4.73 m de largo.

En diseño, tiene luces led, luces LED traseras combinadas, luz del puerto de carga, luces para los pies del conductor, entre otras. Con el frontal típico de la marca, y la marca distinguida en el medio, suma de perfil el portaequipajes mate, aleta de tiburón y techo corredizo panorámico eléctrico

Por dentro tiene imitación de cuero en el volante, instrumento LCD completo, carga de teléfono inalámbrico. La pantalla es de 12.8 pulgadas.

En ambas versiones, cuenta con una batería de 45.12 kWh y un motor a combustión 1.5 L. La potencia máxima del motor de combustión interna es de 130 kW y 290 Nm.

En el caso del GL, la capacidad de la batería es de 12.9 kWh, con una autonomía de 71 km. Combinado, alcanza los 1031 km y acelera de 0 a 100 km/h en 8.3 segundos.

Precios Song Pro:

GL: u$s34.990

GS: u$s36.990

Incluye: cargador de pared, cargador portátil y cable VTOL.