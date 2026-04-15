Durante una jornada especial en Silverstone, el joven piloto argentino tuvo la oportunidad de experimentar el innovador SUV eléctrico francés

Franco Colapinto llegó al circuito de Silverstone este miércoles a bordo de un Alpine A390, el flamante SUV eléctrico que la escudería francesa puso a su disposición. El piloto argentino participó de una sesión de filmación con el equipo y no ocultó su fascinación por el vehículo.

"Quiero uno así en mi casa. Es eléctrico, salvás al planeta", declaró Colapinto en un video publicado por Alpine en sus redes sociales. El comentario del argentino le dio difusión inmediata al modelo, que fue lanzado en 2025 y salió a la venta este año.

El Alpine A390 es el primer SUV 100% eléctrico de la marca francesa, diseñado para combinar deportividad con uso diario. Alpine aprovechó la presencia de Colapinto en Inglaterra para mostrarle las credenciales de su nueva apuesta en el segmento premium.

Durante la jornada en Silverstone, el piloto también tuvo la oportunidad de manejar el A526, el monoplaza que usará la escudería esta temporada. El reglamento de la Fórmula 1 permite un máximo de 200 kilómetros en este tipo de ensayos de filmación.

Colapinto completó esa distancia utilizando neumáticos de demostración de Pirelli. La sesión sirvió para que el equipo capturara imágenes promocionales del auto en acción.

Qué prestaciones tiene el Alpine A390 que manejó Colapinto

El Alpine A390 incorpora tecnología de punta en materia de movilidad eléctrica. Según explicó el sitio MadridPress, el vehículo cuenta con tres motores eléctricos: uno delantero y dos traseros.

Esa configuración le permite ofrecer tracción total y, según la fuente consultada, 400 CV de potencia. Sin embargo, la marca Alpine especifica en su sitio oficial que el modelo puede alcanzar hasta 470 CV.

El sistema Alpine Active Torque Vectoring distribuye el par de forma activa entre las ruedas, lo que genera una sensación de ligereza, estabilidad y agilidad poco común en un SUV de estas dimensiones.

Las especificaciones técnicas oficiales del A390 incluyen:

Potencia: hasta 470 CV

Torque: 824 Nm

Aceleración: 0-100 km/h en 3,9 segundos

Batería: hasta 89 kWh de capacidad

Autonomía: hasta 557 km con carga completa

Carga rápida: hasta 190 kW en corriente continua (DC)

El volante incorpora un botón especial denominado "OV" (Overtake). Al pulsarlo, el vehículo desarrolla sus máximas prestaciones durante 10 segundos, ideal para maniobras de adelantamiento.

Alpine lo bautizó como "el botón de la felicidad". Cuando se activa, incluso el sonido del motor y el diseño de las pantallas interiores cambian para reflejar el modo de conducción más agresivo.

El Alpine A390 incorpora tecnología de punta en materia de movilidad eléctrica

Cómo fue la sesión de filmación en el circuito británico

El equipo Alpine organizó una jornada completa en Silverstone, uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Colapinto participó activamente, tanto al volante del A526 como del A390.

La escudería aprovechó la ocasión para generar contenido audiovisual de alto impacto. El argentino se mostró cómodo en ambos roles: como piloto oficial del monoplaza y como embajador del nuevo SUV eléctrico.

Las imágenes capturadas durante la sesión ya comenzaron a circular en las redes sociales de Alpine. El video donde Colapinto elogia al A390 acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

La próxima exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino se prepara para un evento histórico en su país. Será el domingo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, donde Colapinto manejará un auto de Fórmula 1 ante miles de fanáticos que esperan verlo en acción por primera vez en suelo argentino.

La exhibición marcará un hito en la carrera del piloto. Será la primera vez que un argentino ligado a Alpine protagonice un show de este tipo en el país.

Alpine confirmó que llevará equipamiento oficial para el evento. Todavía no trascendió si el A390 que Colapinto usó en Inglaterra también formará parte de la exhibición porteña.