CFMoto lanzó una nueva moto para terrenos off road y el día a día

La marca china presentó una nueva opción que puede utilizarse en diferentes caminos. Se suma a una amplia gama de productos que ya vende en el país

La china CFMOTO Argentina lanzó la nueva 700MT ADV, un modelo que amplía la presencia de la marca en el segmento adventure, combinando un buen rendimiento tanto en asfalto como en terrenos off road.

Pensada tanto para el día a día como para viajes de larga distancia, la 700MT ADV combina una configuración técnica sólida con una ergonomía orientada a usuarios que buscan versatilidad pero quiren una moto cómoda.

Por otro lado, con esta actualización, la 700MT ADV deja de enfocarse exclusivamente en el touring para asfalto y adopta un perfil más cercano al mundo adventure, incorporando cambios que impactan en su uso fuera de la ruta.

Para ponerla a prueba, el lanzamiento se realizó en Enduro Park, en un entorno 100% off-road, para que las prestaciones del modelo se pongan a prueba.

Cómo es la nueva moto CFMoto

La nueva moto de CFMoto cuenta con un motor de 693 cc, con una entrega de potencia orientada a un uso progresivo y controlado, adaptándose tanto a la conducción en ruta como a recorridos fuera del asfalto.

Uno de los principales cambios se encuentra en la parte ciclo, donde se destaca el nuevo esquema de suspensiones con mayor recorrido y capacidad de regulación, junto con un rodado delantero de 19 pulgadas que mejora el desempeño en superficies de baja adherencia como tierra o ripio.

En seguridad y asistencia a la conducción, la nueva versión incorpora control de tracción (TCS) y un sistema de ABS optimizado, elementos que aportan mayor estabilidad en condiciones variables como lluvia o caminos sueltos, alineándose con los estándares actuales del segmento.

El conjunto se completa con mejoras en el apartado tecnológico, donde la moto suma una pantalla TFT de nueva generación con mejor interfaz e información de conducción, reforzando la experiencia del usuario.

Otro de los puntos destacados es el incremento en la capacidad del tanque, que pasa a 20 litros, mejorando la autonomía y reforzando su perfil como moto apta para viajes de mayor distancia.

La nueva 700 en el portfolio de CFmoto

"La 700MT ADV es un modelo clave dentro de nuestra estrategia en el segmento adventure. Nos permite ampliar el portfolio con una propuesta equilibrada entre rendimiento, equipamiento y accesibilidad, acompañando la evolución del mercado y las necesidades de nuestros clientes", señaló Matías Pereyra, gerente de negocio de CFMOTO Argentina.

Desde la marca destacaron que el formato del lanzamiento estuvo enfocado en la prueba directa del producto. "Buscamos que quienes participan puedan conocer la moto en su contexto real de uso, especialmente en condiciones off-road, que son parte central de su propuesta", explicó Micaela Fernandes da Cruz, Brand Manager de CFMOTO Argentina.

Con estos cambios, la 700MT ADV se posiciona dentro del segmento de motos adventure de media cilindrada, donde compite con modelos que priorizan la versatilidad y la capacidad de uso en distintos tipos de terreno. La compañía adelantó además que el modelo continuará formando parte de sus acciones de contacto con el público, incluyendo su participación en el Travel Fest 2026, donde los usuarios podrán conocerla y probarla acercándose al stand exclusivo de la marca.

La nueva CFMOTO 700MT ADV ya se encuentra disponible en el mercado argentino, con un precio de lanzamiento de $17.490.990, a través de la red de concesionarios oficiales.