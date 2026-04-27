Debido a la baja en las proyecciones de venta, las automotrices deberán detener las plantas y rever los planes de fabricación a futuro

La industria automotriz mostró en marzo un freno en la caída de producción que venía registrando desde comienzos de año. Las terminales produjeron 41.716 vehículos, apenas 0,4% más que en marzo del año pasado, pero con un repunte intermensual del 40,8%, impulsado por más días hábiles y la reactivación de plantas que habían trabajado con menor ritmo en el primer bimestre.

Sin embargo, el balance trimestral sigue siendo negativo: entre enero y marzo se fabricaron 92.346 unidades, lo que implica una caída del 19% respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones también mostraron una mejora en marzo, con 26.646 vehículos enviados al exterior, un salto del 66,6% frente a febrero y un avance del 9,7% interanual. Aun así, el acumulado trimestral cerró con 52.396 unidades exportadas, un 9,5% menos que el año anterior, afectado por el mal desempeño de enero y febrero.

En el mercado interno, las entregas a concesionarios alcanzaron 41.453 unidades en marzo, un aumento del 14,2% respecto del mes previo, aunque todavía 13,5% por debajo del volumen registrado un año atrás. El trimestre terminó con 112.078 ventas mayoristas, lo que representa una baja del 12,2% interanual.

El parate en las plantas

Desde ADEFA destacaron que marzo mostró señales de recuperación, pero advirtieron que el sector continúa condicionado por la pérdida de competitividad, los costos estructurales y un contexto internacional complejo, con excedentes globales de producción y nuevos jugadores que presionan sobre los precios y la capacidad exportadora.

En este escenario, algunas terminales – aunque por distintos motivos – paralizaron la producción durante abril abril. Más allá de lo ya informado sobre la planta de Stellantis en El Palomar – donde produce modelos de Peugeot y Citroën (reduce un turno de producción y abre un programa de retiros voluntarios), se rumoreó que este grupo automotor iba a suspender la producción en la planta de Córdoba, donde fabrica los modelos Fiat Cronos y Titano y RAM Dakota.

El argumento oficial de esta parada señala que se debe a la demora de un barco en llegar a la Argentina con un cargamento de motores. En principio, la fábrica de la localidad de Ferreyra habría estado sin actividad los días 15, 16 y 17 de abril. Así le fue informado en su momento, por comunicación interna, a los autopartistas que trabajan con la terminal y figura en el EDI, el sistema electrónico de intercambio de datos que utilizan las automotrices y sus proveedores.

Pese a la información que les llega a los autopartistas, desde Stellantis, ante una consulta de iProfesional, no habían confirmado esta información

Por otro lado, también en la misma provincia, Renault tiene programado días sin actividad en la planta de Santa Isabel.

En ese establecimiento se fabrica el modelo Kangoo y está en marcha el proyecto Niagara, la nueva pick-up que se comenzará a producir en los próximos meses tras una inversión de u$s350 millones.

En esa planta se dejaron de fabricar los modelos Logan, Sandero y Stepway por haber llegado al final de ciclo, como también las pick-ups Frontier y Alaskan, bajo la órbita del acuerdo que la marca francesa tenía con Nissan.

La parada de la fábrica, según confirmaron desde la automotriz, está dentro del planning de producción previsto, y tras varias jornadas durante la semana pasada, el freno en la actividad se extenderá durante los días 28, 29 y 30 de abril.

La automotriz está realizando tareas de adaptación de la planta al proyecto Niagara, por lo que solo está fabricando el modelo Kangoo que apunta a un nicho del mercado.

Más allá de todo esto, las paradas de las dos automotrices se dan en un contexto de caída de ventas de vehículos nacionales.