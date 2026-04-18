Ya se venden 60 modelos de autos, camionetas y SUV chinos en Argentina: precios, marca por marca
Un total 19 marcas chinas ya se encuentran en la Argentina, algunas de ellas enfocadas únicamente en el segmento de utilitarios, pero otras, con una oferta que empieza a ampliarse al segmento de pasajeros.
El crecimiento de estas compañías se dio de forma más apresurada con la apertura del mercado y los beneficios impositivos establecidos por el Gobierno, como el arancel 0 para las marcas extrazona con un valor FOB de 16.000 dólares.
Sin embargo, el auge es tal que, algunas marcas como BYD, ya anticiparon que importarán más modelos aunque estén por fuera de este cupo y que, por eso, tengan un precio más elevado. El cliente elige los vehículos por su calidad y no solo por el valor, reconocen desde algunas compañías.
En este contexto, repasamos los precios y modelos de las principales marcas que se ofrecen hoy en la Argentina.
BYD
Con pocos meses en el mercado, ya que desembarcó en octubre de 2025, logró posicionarse como la china más vendida. La novedad de abril es la Shark, la camioneta mediana que estaba en preventa y que, finalmente, tiene precio oficial y llegó a los concesionarios.
A esta se suman otros cuatro modelos, y para el resto del año se anunciaron 6 lanzamientos.
Modelos y precios:
- Dolphin Mini: u$s22.990 a u$s23.990
- Yuan Pro: u$s29.990 a uS330.990
- Atto2: u$s31.990
- Song Pro: u$s34.990 a u$s36.990
- Shark: u$s59.990
BAIC
Lideró el crecimiento en 2025 con más de 4.500 unidades patentadas. La marca está representada en el país por el grupo Belcastro, con una gran trayectoria en el sector automotor, lo que significa un punto importante para la postventa. Y el BJ30 es uno de los modelos más vendidos dentro del segmento SUV en el país.
Modelos y precios:
- X35: u$s28.200
- U5: u$s25.600
- EU5 EV: u$s28.900
- BJ30: u$s35.800 a u$s42.500
- X55: u$s36.900 a u$s42.500
- BJ40 Pro: u$s54.500
- BJ40 3P: u$s61.300
- BJ40 5P: u$s63.900
- BJ60 MHEV: u$s78.600
Chery
La marca creció 69% el año pasado, después de su relanzamiento en manos del nuevo grupo importador, Corven. Fue la primera china en llegar al país, en 2008.
Modelos y precios:
- Tiggo 2 Pro Max: u$s23.000 a u$s25.500
- Tiggo 7 Hybrid: u$s32.900
- Tiggo 4 Hybrid: u$s33.500
- Tiggo 8 Pro: u$s46.600
- Arrizo 8 Hybrid: u$s34.600
GWM
Es importada por el grupo Antelo, con un gran crecimiento en 2025 gracias al Haval H6 y Jolion. Al igual que Baic, el representante en el país es una garantía para el futuro de la marca.
Modelos y precios:
- Haval H6: u$s33.500 hasta u$s44.400
- Haval Jolion: u$s28.990 a u$s33.000
- Poer: u$s28.730 a u$s41.990
- Tank 300: u$s51.900
- Ora 3: u$s31.000
Changan
Es otrs de las marcas del grupo Antelo. Por ahora tiene un solo modelo, pero está entre sus planes ampliar la oferta. Tiene un SUV híbrido enchufable a muy buen precio.
Modelos y precios:
- CS55 Plus: u$s32.000
JMEV
Es otra de las marcas importadas por grupo Antelo. Solo vende el Easy 3, un auto eléctrico, el más barato en el país.
Precios y modelos:
- Easy 3: u$s18.900
MG
Se lanzó en 2025 y tiene actualmente tres modelos, con el SUV híbrido más accesible del mercado. Está representada por grupo Eximar, importadores de Volvo, Land Rover y Jaguar.
- MG3 Hybrid: u$s23.500 a u$s25.900
- ZS Hybrid: u$s27.500 a u$s29.900
- Cybertster: u$s130.000
Jetour
Se vendieron 426 unidades el año pasado, con un crecimiento de 508%. Representado por el grupo Famly, también con larga trayectoria en el mercado, ahora representan también a Dongfeng.
Modelos y precios
- X50: u$s26.600
- Dashing: u$s28.200 a u$s32.500
- X70: u$s31.500
- T1 PHEV: u$s35.800
- X70 Plus: u$s35.600
- T1: u$s51.900
- T2: u$s54.500
Foton
La marca que llegó al país para vender vehículos utilitarios livianos, ofrece desde el año pasado camionetas medianas, metiéndose en uno de los segmentos más competitivos del mercado.
Modelos y precios:
- Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland GT 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland GT 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
JAC
Esta marca china creció un 532% en 2025, la cual ofrece uno de los SUV más accesibles del mercado total.
Modelos y precios:
- S2: u$s19.900 a u$s21.900
- JS4: u$s27.500 a u$s29.500
- EV30X: u$s30.500
- JS6 PHEV: u$s39.900
- T8: u$s34.900
- T9: u$s38.500
- JS8 Pro: u$s38.900
- X200: u$s24.700 a u$s31.500
DFSK
Se vendieron 339 unidades en 2025, con un crecimiento de 136%. La marca se destaca en el segmento de los utilitarios livianos, pero este año incursionó en los SUV con el E5 y la gama Glory.
Modelos y precios:
- Glory 500: $36.140.000
- Glory 580: $39.880.000
- E5 PHEV: u$s34.500
Forthing
Esta marca se sumó al mercado con diferentes propuestas a precios accesibles. Son tres modelos, pero varias versiones.
Precios y modelos:
- T5 MT: u$s22.261
- T5 EVO: u$s35.595
- T5 HEV: u$s37.516
- Friday: u$s37.855
- U-Tour: u$s42.375
Dongfeng
Llegó en abril de manos del grupo Famly, que ya vende Jetour. Ofrece un auto eléctrico y dos SUV.
Precios y modelos:
- Box: u$s29.700
- Mage: u$s34.400
- Huge: u$s36.700