Ya se venden 60 modelos de autos, camionetas y SUV chinos en Argentina: precios, marca por marca

En abril se sumó una marca y uno de los modelos más esperados, la camioneta Shark de BYD. Actualizamos los precios y gama de todos los competidores

Un total 19 marcas chinas ya se encuentran en la Argentina, algunas de ellas enfocadas únicamente en el segmento de utilitarios, pero otras, con una oferta que empieza a ampliarse al segmento de pasajeros.

El crecimiento de estas compañías se dio de forma más apresurada con la apertura del mercado y los beneficios impositivos establecidos por el Gobierno, como el arancel 0 para las marcas extrazona con un valor FOB de 16.000 dólares.

Sin embargo, el auge es tal que, algunas marcas como BYD, ya anticiparon que importarán más modelos aunque estén por fuera de este cupo y que, por eso, tengan un precio más elevado. El cliente elige los vehículos por su calidad y no solo por el valor, reconocen desde algunas compañías.

En este contexto, repasamos los precios y modelos de las principales marcas que se ofrecen hoy en la Argentina.

BYD

Con pocos meses en el mercado, ya que desembarcó en octubre de 2025, logró posicionarse como la china más vendida. La novedad de abril es la Shark, la camioneta mediana que estaba en preventa y que, finalmente, tiene precio oficial y llegó a los concesionarios.

El Atto2 es un SUV que se convirtió en uno de los más buscados del mercado.

A esta se suman otros cuatro modelos, y para el resto del año se anunciaron 6 lanzamientos.

Modelos y precios:

Dolphin Mini: u$s22.990 a u$s23.990

Yuan Pro: u$s29.990 a uS330.990

Atto2: u$s31.990

Song Pro: u$s34.990 a u$s36.990

Shark: u$s59.990

BAIC

Lideró el crecimiento en 2025 con más de 4.500 unidades patentadas. La marca está representada en el país por el grupo Belcastro, con una gran trayectoria en el sector automotor, lo que significa un punto importante para la postventa. Y el BJ30 es uno de los modelos más vendidos dentro del segmento SUV en el país.

BAIC BJ30

Modelos y precios:

X35: u$s28.200

U5: u$s25.600

EU5 EV: u$s28.900

BJ30: u$s35.800 a u$s42.500

X55: u$s36.900 a u$s42.500

BJ40 Pro: u$s54.500

BJ40 3P: u$s61.300

BJ40 5P: u$s63.900

BJ60 MHEV: u$s78.600

Chery

La marca creció 69% el año pasado, después de su relanzamiento en manos del nuevo grupo importador, Corven. Fue la primera china en llegar al país, en 2008.

Modelos y precios:

Tiggo 2 Pro Max: u$s23.000 a u$s25.500

Tiggo 7 Hybrid: u$s32.900

Tiggo 4 Hybrid: u$s33.500

Tiggo 8 Pro: u$s46.600

Arrizo 8 Hybrid: u$s34.600

GWM

Es importada por el grupo Antelo, con un gran crecimiento en 2025 gracias al Haval H6 y Jolion. Al igual que Baic, el representante en el país es una garantía para el futuro de la marca.

Haval Jolion

Modelos y precios:

Haval H6: u$s33.500 hasta u$s44.400

Haval Jolion: u$s28.990 a u$s33.000

Poer: u$s28.730 a u$s41.990

Tank 300: u$s51.900

Ora 3: u$s31.000

Changan

Es otrs de las marcas del grupo Antelo. Por ahora tiene un solo modelo, pero está entre sus planes ampliar la oferta. Tiene un SUV híbrido enchufable a muy buen precio.

Modelos y precios:

CS55 Plus: u$s32.000

JMEV

Es otra de las marcas importadas por grupo Antelo. Solo vende el Easy 3, un auto eléctrico, el más barato en el país.

Precios y modelos:

Easy 3: u$s18.900

MG

Se lanzó en 2025 y tiene actualmente tres modelos, con el SUV híbrido más accesible del mercado. Está representada por grupo Eximar, importadores de Volvo, Land Rover y Jaguar.

MG3 Hybrid: u$s23.500 a u$s25.900

ZS Hybrid: u$s27.500 a u$s29.900

Cybertster: u$s130.000

Jetour

Se vendieron 426 unidades el año pasado, con un crecimiento de 508%. Representado por el grupo Famly, también con larga trayectoria en el mercado, ahora representan también a Dongfeng.

Jetour X50

Modelos y precios

X50: u$s26.600

Dashing: u$s28.200 a u$s32.500

X70: u$s31.500

T1 PHEV: u$s35.800

X70 Plus: u$s35.600

T1: u$s51.900

T2: u$s54.500

Foton

La marca que llegó al país para vender vehículos utilitarios livianos, ofrece desde el año pasado camionetas medianas, metiéndose en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

Modelos y precios:

Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500

Tunland GT 4x4 MT: $46.182.500

Tunland GT 4x2 AT: $48.212.500

Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250

Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750

JAC

Esta marca china creció un 532% en 2025, la cual ofrece uno de los SUV más accesibles del mercado total.

JAC EV30X

Modelos y precios:

S2: u$s19.900 a u$s21.900

JS4: u$s27.500 a u$s29.500

EV30X: u$s30.500

JS6 PHEV: u$s39.900

T8: u$s34.900

T9: u$s38.500

JS8 Pro: u$s38.900

X200: u$s24.700 a u$s31.500

DFSK

Se vendieron 339 unidades en 2025, con un crecimiento de 136%. La marca se destaca en el segmento de los utilitarios livianos, pero este año incursionó en los SUV con el E5 y la gama Glory.

Modelos y precios:

Glory 500: $36.140.000

Glory 580: $39.880.000

E5 PHEV: u$s34.500

Forthing

Esta marca se sumó al mercado con diferentes propuestas a precios accesibles. Son tres modelos, pero varias versiones.

Precios y modelos:

T5 MT: u$s22.261

T5 EVO: u$s35.595

T5 HEV: u$s37.516

Friday: u$s37.855

U-Tour: u$s42.375

Dongfeng

Llegó en abril de manos del grupo Famly, que ya vende Jetour. Ofrece un auto eléctrico y dos SUV.

Precios y modelos: