Así es el nuevo SUV de Chevrolet que se ubicará por debajo de Tracker

El nuevo SUV compacto con estética coupé se presentó en Brasil y llegará a la Argentina en el segundo trimestre. Con quiénes compite. Los detalles

GM develó globalmente el nuevo Chevrolet Sonic, un SUV coupé, que llega para completar la gama de la marca en el segmento.

El nuevo modelo se ubicará entre el Onix y el Tracker, dos productos que comercializa actualmente la compañía, para competir con Volkswagen Nivus y Fiat Pulse, entre otros.

En cuanto a la estética, incorpora una nueva dinámica vehicular, con fuerte presencia visual y un gran nivel de detalles, que lo hace más juvenil y deportivo.

Las ventas comenzarán a finales del segundo trimestre, acompañadas por una campaña integral que respalda el posicionamiento del producto y destaca su principal atributo: un diseño impactante.

La creación del Sonic

El Sonic fue desarrollado en un entorno virtual. Nace de un proceso impulsado por inteligencia artificial que optimiza el trabajo conjunto de ingenieros y diseñadores desde las etapas iniciales, refinando las proporciones y superficies de la carrocería. Este método permite que las decisiones estructurales y estéticas evolucionen con mayor precisión.

Mide 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto, y se ubica entre el Onix y la Tracker dentro del portafolio de Chevrolet.

El nuevo Chevrolet Sonic fue descubierto en su totalidad.

Toma como referencia el Chevrolet Equinox EV, un modelo del segmento mediano, al tiempo que incorpora el lenguaje más reciente de los SUVs globales de Chevrolet. La parte frontal es más elevada, mientras que los pliegues del baúl dirigen la mirada hacia el centro del vehículo y amplían la percepción de ancho.

De frente, la parrilla está dividida en dos niveles: la sección inferior concentra el mayor volumen visual y la superior se conecta con las luces diurnas LED. Esta firma luminosa refuerza la identidad del modelo y concentra múltiples funciones (DRL e indicador de dirección) en un solo elemento, permitiendo que el resto del frente se resuelva con mayor precisión y menos interferencias visuales.

Los faros principales utilizan proyectores para luces altas y bajas, un recurso que garantiza casi un 20% más de potencia lumínica que un sistema tradicional y, al mismo tiempo, brinda libertad para incorporar en la parte inferior una apertura que ayuda a la refrigeración de los frenos y contribuye a la eficiencia aerodinámica.

También se destaca el paragolpes de piezas múltiples, con diferentes superficies y combinaciones de colores, como negro high gloss, negro mate y color de carrocería en la versión RS tope de gama. Coronando el conjunto, el Sonic estrena la corbata actualizada de Chevrolet, más horizontal y con aplicación en negro.

Es en la vista lateral donde la propuesta de SUV cupé se revela por completo. La silueta en arco conduce el diseño hacia la parte trasera con una caída más pronunciada que en los utilitarios deportivos tradicionales, mientras que la sección posterior alargada diferencia al vehículo de los hatchbacks aventureros.

Cuenta con riel de techo, con capacidad para cargar hasta 50 kg.

Las molduras que recorren toda la base del vehículo, incluyendo los pasos de rueda, refuerzan la robustez, protegen las áreas más expuestas y ayudan a transmitir la impresión de que el vehículo cuenta con más de los casi 20 cm de despeje al suelo. Las ruedas de 17 pulgadas presentan un diseño exclusivo para cada versión y pueden incorporar detalles en rojo inspirados en las ediciones Redline de Chevrolet.

El Sonic es el SUV coupé de Chevrolet.

En la parte trasera, el Sonic intensifica la percepción de anchura a través de una disposición transversal de los elementos. Las luces traseras LED, con construcción tridimensional, se proyectan fuera del plano de la carrocería y forman una barra segmentada, creando una firma luminosa de carácter técnico.

El vidrio trasero más inclinado no compromete la visibilidad, mientras que la extensión del portón optimiza la capacidad del baúl.

Independientemente de la versión, los emblemas con el nombre del vehículo y la identificación de la motorización —turbo— son de color negro.

Cómo es por dentro el SUV Sonic

El interior presenta un diselo con líneas horizontales que ayudan a ampliar visualmente el ancho del habitáculo, marcado por una atmósfera high tech. Aquí se destaca el Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el panel de instrumentos digital con el sistema multimedia de conectividad avanzada.

Zonas del tablero, volante, asientos y apoyabrazos centrales y laterales cuentan con revestimientos suaves al tacto, acabados exclusivos y un nivel de sofisticación similar al de SUVs de mayor tamaño de la marca.

Un ejemplo es la tapicería premium de los asientos de múltiples densidades con una capa extra de espuma, heredada de la Tracker. Esta solución ayuda a moldear mejor el cuerpo y aumenta la sensación de confort, especialmente en trayectos largos.

El volante multifunción estrena la corbata actualizada en el centro y detalles en negro brillante que rodean los comandos de acceso rápido del sistema de audio y del Chevrolet Intelligent Driving, reforzando el vínculo entre tecnología y experiencia táctil. La mayor altura al suelo y la posición de conducción elevada completan el conjunto, ofreciendo una visibilidad privilegiada y la sensación de control característica de los SUVs.

Desarrollado en Sudámerica

El Sonic fue concebido en Sudamérica y desarrollado para acompañar las nuevas necesidades del mercado local. Durante su desarrollo, el producto fue sometido a diversas clínicas con consumidores en distintas etapas del proyecto.

"El Sonic demostró ser un vehículo estratégico para Chevrolet, con potencial tanto para conquistar clientes fieles en crecimiento como para atraer a un nuevo perfil de público para la marca, algo fundamental para el plan de crecimiento de la compañía", afirma Gustavo Aguiar, director de Marketing de GM América del Sur.

El vehículo se destacó especialmente entre consumidores de espíritu joven, que valoran productos con diseño innovador para expresar su personalidad marcada, alineados con un estilo de vida urbano y conectado. "Para este grupo, el automóvil deja de ser solo un medio de transporte y pasa a funcionar como un código de pertenencia, en el que la silueta de SUV cupé, la actitud más imponente y la riqueza de detalles del producto asumen un rol central", completa.

El primer comercial del vehículo utiliza el concepto "No te lo vas a poder sacar de la cabeza", con el hit "Can’t Get You Out of My Head" como banda sonora.