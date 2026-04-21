Si no tenés Telepase, en las cabinas de algunos lugares se habilitó un método que te puede ayudar a pasar rápido sin usar efectivo

Un nuevo método de pago fue habilitado en los peajes de algunos puntos estratégicos del país, que es clave cuando no tenemos efectivo y tampoco contamos con el dispositivo de Telepase pegado en el parabrisas.

Se trata del sistema Contactless (sin contacto) mediante tecnología NFC. Este sistema permite abonar la tarifa acercando una tarjeta o dispositivo móvil al lector de la cabina, sin necesidad de usar efectivo ni entregar la tarjeta al cajero.

En el caso de las tarjetas Contactless, se pueden usar tarjetas de crédito, débito o prepagas (Visa y Mastercard) que tengan el símbolo de ondas; mientras que en el caso de los dispositivos móviles, es posible pagar con el celular o relojes inteligentes vinculados a billeteras virtuales que soporten NFC.

También se puede pagar con código QR: Disponible en estaciones específicas para escanear desde billeteras virtuales.

Dónde funciona este nuevo sistema de Telepase

Esta modalidad se ha incorporado en los principales accesos y rutas nacionales administradas por concesionarias como Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste:

Acceso Norte (Panamericana).

Acceso Oeste.

Rutas Nacionales 12 y 14 (Corredor del Mercosur).

Puente Rosario-Victoria, donde el sistema ya es completamente electrónico y no se acepta efectivo.

A diferencia del TelePASE, que utiliza un dispositivo (TAG) pegado en el parabrisas para el cobro automático, el método contactless requiere que te detengas brevemente en las cabinas manuales para realizar el apoyo de la tarjeta o celular.

Hay que tener en cuenta que sigue siendo obligatorio contar con TelePASE para utilizar las vías de peaje inteligente (sin barreras) en la Ciudad de Buenos Aires.

También recordar que en corredores como las rutas 12 y 14, ya no se recibe dinero en efectivo, por lo que es necesario contar con alguno de estos medios electrónicos para evitar multas por evasión de peaje.