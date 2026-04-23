Más de 20 marcas de motos se podrán probar en un circuito único a 150 km de CABA

Es un evento donde las grandes marcas exhiben novedades y aprovechan el entorno para lanzar nuevos modelos y probarlos en circuitos adaptados para tal fin

Los aficionados de las motos y el turismo de aventura podrán disfrutar de una exhibición y prueba de más de 20 marcas en el tercer encuentro del Travel Fest.

El mismo se realizará entre el 24 y 26 de abril en el Enduro Park Argentina, donde se podrá disfrutar de tres jornadas completas de test rides en circuitos diseñados para probar las motos y también será un espacio comercial.

Algunas de las marcas confirmadas son: Aprilia, Benelli, BMW, CF Moto, Gilera, Hero, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Kayo, Kove, KTM, Morbidelli, Moto Morini, QJ, RAM, Royal Enfield, Segway, Siam, Suzuki, Triumph, Voge, Yamaha y Zanella.

Además habrá clínicas de manejo, zonas de food trucks y el clásico sector de acampe para los visitantes que quieran venir con sus carpas y vivir la experiencia al 100%.

Las motos del Travel Fest

Entre las marcas que estarán presentes se destacan KTM, que presentará un stand inspirado en el backstage del Rally Dakar. Recreando el ambiente de un vivac, el público podrá sentirse parte del factory racing. Allí, se exhibirá el line-up travel completo: 390 Adventure R/X, 390 Enduro R, 690 Enduro R, 790 Adventure R y 350 EXC-F. Las grandes estrellas serán las nuevas 1390 Super Adventure R, S y S EVO. Disponibles para test ride: 390 Adventure R/X, 390 Enduro R y 790 Adventure R.

Moto Morini ofrecerá una experiencia única con una barbería permanente en su stand. Para test rides estarán disponibles los modelos Alltrhike 450, X-Cape 700 y la Seiemmezzo.

Aprilia exhibirá la RS 457, Tuono 457, SRGT 200 Sport y la Tuareg 660, siendo esta última la unidad disponible para pruebas en pista.

Husqvarna propondrá una "pausa" estética con un stand tipo museo contemporáneo y minimalista. Allí los visitantes podrán conocer la historia de la marca y ver de cerca la Norden 901, la nueva TE300 2026 (recién salida de fábrica), la Vitpilen 401 y las Svartpilen 250 y 401, ambas disponibles para test ride.

VOGE desplegará su artillería con los modelos DS900X, DS800X Rally, DS525X, 300 Rally y 300DS 2026 en pista. Además, la marca ofrecerá un beneficio exclusivo: 10% de descuento en entrada con acampe, carpa para dos personas y kit de bienvenida (gestionado vía web). El sábado brindará clínicas de Javi Pizzolito.

Honda, además de exhibir la NX500 y la CRF1100L Africa Twin, promete un lanzamiento "sorpresa" de carácter confidencial que impactará a los asistentes.

Yamaha pondrá en pista las TTR 230, FZ-X, XTZ 125/250 y la Tenere 700. En estático, se lucirá la línea YZ de enduro y el Raptor 700.

BMW Motorrad participará junto al concesionario BMW Roshaus de Rosario. Los test rides de las F 900 GS, R 1300 GS y R 1300 GS Adventure estarán guiados por el instructor certificado Martín Lastra. Se exhibirán también la R 12 G/S y S 1000 XR.

Triumph anzará la nueva Scrambler 400XC (disponible para test ride con el instructor Diego Graziosi, previa inscripción vía formulario). El stand ofrecerá además sesiones de "tattoo flash" para el público.

CFMOTO Argentina presentará su line-up adventure/touring (800MT-X, 700MT, 450MT, entre otras). Además, la nueva 700MT ADV estará disponible por primera vez para test ride, con el asesoramiento del instructor Gabriel "Gabito" Harsch.

Zanella, por su parte, presentará una propuesta integral con pista exclusiva guiada por Mariano Garbini (modelos RTZ 500, línea ZR y Ceccato). Incluirá charlas de Belén Couso (Mujeres al Mando) y el experto Gustavo Morea, además de activaciones como sponsor de la Selección Argentina.

QJ Motor utilizará tecnología NFC para que los usuarios accedan a contenidos de marca. También, exhibirá la SRV 600 y línea SRT, ofreciendo un beneficio exclusivo por la compra de la SRT800 SX durante el festival.

Gilera, por segundo año consecutivo, unirá motos y música. Dispondrá de test rides de la línea Sahel y SMX. Contará con la presencia de Pablo Imhoff y el artista J. Rei, además de auspiciar los shows principales del evento.

Hero brindará clínicas de Xpulse con Gustavo De Paul.

Segway permitirá probar sus UTV y ATV (Villain, Fugleman) mediante inscripción por QR.

Kayo lanzará la nueva KT250 2t con pruebas continuas en su pista exclusiva.

Kawasaki, ofrecerá test rides de la KLX300, KLR650 y Versys 300 (inscripción previa online). Los asistentes podrán participar en un simulador de largada por premios especiales.

Encuentro Travel Fest

El Moto Travel Fest se llevará a cabo en el Enduro Park ubicado en San Pedro, a la altura del kilómetro 154 de la Ruta Nacional 9.

El mayor evento de la comunidad motociclista se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el país del viernes 24 al domingo 26 de abril en el Enduro Park Argentina. El predio abrirá sus puertas de 9:30 a 20:00 hs (con pistas habilitadas hasta las 18:00 hs), y las últimas entradas aún pueden adquirirse a través de Passline.

Además de la exhibición de motos y vehículos 4x4, el festival contará con dos escenarios con DJs y bandas de primer nivel, clínicas para viajeros, zonas de food trucks y el clásico sector de acampe para los visitantes que quieran venir con sus carpas y vivir la experiencia al 100%.