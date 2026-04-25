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Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto en Palermo

El argentino se prepara de cara al Road Show de este domingo que será histórico. Será el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño
iProfesional | Autos | Estreno
Por Guillermina Fossati
25/04/2026 - 10:06hs
Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto en Palermo

A horas de la gran fiesta del argentino Franco Colapinto en Palermo, se presentó en el Obelisco el auto que usará este domingo: es un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine.

La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.

Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño y hará cuatro salidas al circuito callejero. La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.

"Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo", dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Cómo y dónde ver a Colapinto

El circuito irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.__IP__

Los vecinos y turistas podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

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Dónde y cómo ver a Colapinto.

Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El operativo de tránsito se divide en dos etapas. La primera comienza el sábado y afecta principalmente al armado del circuito.

Desde el sábado a las 16 hasta el domingo a la medianoche, habrá corte total en la Avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, el eje principal donde correrá Colapinto.

También estarán cortadas desde ese horario:

Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Colombia (sin afectarlas)

Avenida Infanta Isabel, entre del Libertador e Iraola

Avenida Iraola, entre Sarmiento y del Libertador

Avenida Presidente Pedro Montt, entre Sarmiento e Infanta Isabel

J. F. Kennedy, entre del Libertador y Presidente Pedro Montt

Las calles laterales al circuito quedarán bloqueadas para el tránsito regular. Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo y Fray Justo Santa María de Oro estarán cortadas entre del Libertador y Juan Francisco Seguí.

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