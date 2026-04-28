En medio de la avalancha china, BMW lanza una moto inédita en el país

La marca alemana presenta, por primera vez, un modelo único en el segmento superbike. Sale más que un auto y es más potente que todo lo conocido

Decir BMW en el mundo de las motos es palabra mayor, así como sucede con los autos. Y para seguir alimentando este rótulo en la Argentina, la marca acaba de lanzar un modelo único. Se trata de la BMW M 1000 RR, la campeona del WorldSBK.

Con motor de cuatro cilindros de 218 hp y nuevo diseño frontal, la supersport firmada por BMW M y campeona mundial de Superbike arriba por primera vez al país.

Con el paquete de piezas de carbono M Competition incluido de serie, este modelo se posiciona en el segmento más premium y deportivo, fruto de innumerables horas en el túnel de viento y de pruebas en pista para alcanzar el máximo rendimiento.

La nueva BMW M 1000 RR es la superdeportiva más extrema del porfolio de BMW Motorrad.

Los detalles de la nueva moto

Desarrollada en conjunto con BMW M, cuenta con un motor de cuatro cilindros y 999 centímetros cúbicos, el cual se refrigera por líquido y fue diseñado especialmente para el Campeonato Mundial FIM Superbike (WorldSBK), certamen en el cual la BMW M 1000 RR resultó ganadora de los títulos de pilotos 2024 y 2025.

Con 218 hp de potencia 113 Nm, la versión de la M RR supera los 314 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos.

La nueva moto BMW tiene más de 200 CV.

Además, para generar carga aerodinámica en el tren delantero, brindar mayor estabilidad y optimizar los tiempos de vuelta, adopta los nuevos alerones M 3.0 en el sector frontal (con múltiples piezas construidas en fibra de carbono) y una nueva evolución del Flex Frame, el clásico chasis de aluminio de este modelo.

En equipamiento, tiene llantas M Carbon, el guardabarros delantero de fibra de carbono con conductos de freno integrados, los frenos M, el nuevo Control de Tracción Dinámico (DTC) con función wheelie y sensor de dirección para permitir derrapes controlados en las salidas de las curvas, el BMW Race ABS Pro con Brake Slide Assist, que posibilita realizar deslizamientos constantes en las frenadas; el control de freno motor regulable, el asistente de cambio Pro para subir y bajar marchas sin embrague, los sistemas de Launch Control y Pit Lane Limiter, y el GPS Laptrigger M (sistema de telemetría/adquisición de datos), entre otros.

La nueva moto fue diseñada por la división M.

Además, como elemento de serie para el mercado argentino, la BMW M 1000 RR incluye el paquete M Competition. Este aporta, entre otros componentes, el paquete de levas y pedalines M, la cadena M Endurance, el parabrisas tintado y el kit de carbono, que reduce el peso a través de los accesorios M producidos en fibra, como el guardabarros trasero, la cubierta del tanque o el cubrecadena.

Precio de la gama

Disponible en una única versión terminada con pintura Blackstorm metallic y gráficos y colores de BMW M, la BMW M 1000 RR M Competition se ofrece en la red de concesionarios oficiales de BMW Motorrad con la siguiente propuesta:

BMW S 1000 RR, u$s38.300.

BMW M 1000 RR M Competition, u$s66.900.

Garantía de tres años sin límite de kilometraje.