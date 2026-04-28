VTV pegó un tarifazo: cuánto sale en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un nuevo aumento en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzó a regir esta semana y se convirtió en el eje de una actualización más amplia del esquema de movilidad urbana. El incremento, del 28%, es el segundo aplicado en lo que va de 2026 y lleva la tarifa para autos a $96.968,19 y para motos a $36.459,72.

La suba fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño y responde, según se detalla en la norma, al incremento en los costos de prestación del servicio, que impactó en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias. La normativa vigente establece que, cuando la variación de costos supera el 5%, las firmas pueden solicitar una revisión tarifaria.

El ajuste incluyó además un mecanismo de participación ciudadana a través de un foro participativo, en el que se recogieron opiniones de usuarios y vecinos. Con esta actualización, los valores de la VTV en la Ciudad prácticamente se alinean con los de la Provincia de Buenos Aires, donde la tarifa para autos se ubica en $97.057,65 y para motos en $38.823,06.

Cómo funciona el sistema de VTV en la Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, el esquema de la VTV mantiene diferencias relevantes respecto de la Ciudad. La obligación comienza antes: los vehículos deben someterse al control a partir de los dos años de antigüedad o desde los 24 meses de su patentamiento. Además, el sistema contempla distintas categorías tarifarias:

Los autos de hasta 2.500 kg pagan $97.057,65

Las motos, $38.823,06

Los vehículos de mayor porte alcanzan los $174.703,77

Los remolques tienen valores que van desde $58.234,59 hasta $87.351,89, según su peso

También existen exenciones en el pago, aunque no en la realización del control. En la Provincia están exceptuados, entre otros:

Los vehículos de bomberos

Los destinados a servicios municipales

Los jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos

Las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

En cuanto al régimen, la Provincia confirmó que no adherirá a los cambios propuestos a nivel nacional, por lo que continuará con su sistema actual sin modificaciones en plazos ni requisitos. De este modo, los conductores bonaerenses deberán seguir realizando la verificación únicamente en las plantas habilitadas y de acuerdo con el calendario vigente según la terminación de la patente.

Qué pasa con las concesiones de las plantas porteñas en 2026

La medida en la Ciudad se implementa en un contexto particular: durante 2026 vencen las concesiones de las siete plantas que actualmente operan en territorio porteño, mientras el Gobierno evalúa posibles cambios en el sistema. Entre las alternativas en análisis figura la eventual apertura del servicio a talleres particulares y concesionarias, una posibilidad ya contemplada en la legislación local, aunque hasta el momento no se concretaron incorporaciones.

En paralelo, a nivel nacional se impulsa una modificación del régimen de revisiones técnicas. Un decreto propone:

Extender a cinco años el plazo para la primera VTV

el plazo para la primera VTV Establecer controles bienales en una segunda etapa

Recién exigir revisiones anuales a partir de los diez años de antigüedad del vehículo

del vehículo Ampliar la cantidad de prestadores habilitados, con el objetivo de incrementar la oferta y reducir la concentración del servicio

Sin embargo, al tratarse de una competencia descentralizada, cada jurisdicción puede decidir si adhiere o no a estos cambios.

En el caso porteño, la VTV es obligatoria para vehículos particulares a partir de los cuatro años de antigüedad o cuando superan los 60.000 kilómetros. Desde ese momento y hasta los ocho años —o los 80.000 kilómetros—, el control debe realizarse cada dos años; luego pasa a ser anual. El trámite se gestiona de manera online, con turno previo, y se realiza en alguna de las siete plantas habilitadas.

El calendario de vencimientos continúa organizado según la terminación de la patente: cada número corresponde a un mes determinado, lo que permite escalonar la demanda a lo largo del año. No cumplir con la verificación en término implica que el vehículo queda automáticamente en infracción desde el día siguiente al vencimiento, con riesgo de multas en controles de tránsito.

Estacionamiento medido: otro aumento en camino

Junto con la actualización de la VTV, el Gobierno porteño también avanzó en la revisión del sistema de estacionamiento medido. A través de un decreto, convocó a una audiencia pública para evaluar un aumento en la tarifa por hora, que pasaría de $700 a $1.000. La audiencia se realizará el 3 de junio y, aunque no es vinculante, constituye un paso obligatorio antes de aplicar cambios tarifarios.

El esquema prevé además mantener y profundizar el sistema de tarifas progresivas en zonas de alta demanda. Bajo esta modalidad, el costo se incrementa un 30% por cada hora adicional hasta la cuarta, lo que llevaría el valor a $1.300 en la segunda hora, $1.690 en la tercera y $2.197 a partir de la cuarta.

Actualmente, la Ciudad cuenta con más de 8.200 espacios de estacionamiento medido, distribuidos en áreas estratégicas como centros comerciales, polos gastronómicos y zonas cercanas a hospitales. Según el Gobierno, el objetivo de estas políticas es ordenar el uso del espacio público, favorecer la rotación vehicular y desalentar estadías prolongadas.

En este escenario, el aumento de la VTV en la Ciudad, junto con la continuidad del esquema vigente en la Provincia de Buenos Aires, configura un mapa con diferencias regulatorias y de costos entre jurisdicciones, en un año marcado por la revisión de contratos, posibles reformas y debates sobre el futuro del sistema de control vehicular en el país.