El modelo que CHERY prepara para el mercado local fue parte de una prueba de alto impacto en condiciones reales, liderada por el TIGGO 9

En abril de 2026, durante la Cumbre Empresarial Global Chery, la marca llevó adelante una prueba pública de choque compuesto de tres vehículos en su laboratorio de seguridad, teniendo como protagonista al Chery Tiggo 9.

El test recreó un escenario real de alto riesgo, en el que el vehículo fue sometido simultáneamente a un impacto frontal a 50 km/h —ejecutado por un Chery Tiggo 7 CSH, modelo próximo a lanzarse en Argentina— y a un impacto trasero de otro vehículo a 40 km/h.

El modelo Chery Tiggo 9 fue protagonista de una exitosa prueba de seguridad.

A diferencia de los ensayos tradicionales, esta prueba simuló colisiones en cadena en ruta o impactos múltiples en intersecciones, elevando significativamente el nivel de exigencia sobre la estructura y los sistemas de seguridad.

Los resultados demostraron un desempeño sólido del TIGGO 9: la cabina se mantuvo estructuralmente intacta, los airbags se desplegaron correctamente y los sistemas de retención funcionaron de manera efectiva. Asimismo, las puertas se desbloquearon automáticamente, permitiendo una adecuada respuesta post impacto.

En este contexto, la participación del TIGGO 7 CSH refuerza el posicionamiento de CHERY en materia de seguridad, destacando que los modelos que llegarán al mercado argentino incorporan tecnologías desarrolladas y testeadas bajo estándares internacionales y en condiciones reales.

Durante la Cumbre Empresarial Global Chery 2026, el modelo fue exhibido y probado públicamente.

Esta validación se enmarca en la filosofía global de CHERY "Safety. For Family", que guía el desarrollo de sus vehículos con foco en la seguridad integral de los usuarios.

En Argentina, CHERY continúa consolidando su crecimiento junto a su socio estratégico Grupo Corven, fortaleciendo su posicionamiento y expansión en el mercado local, en línea con la evolución de la movilidad y las nuevas demandas de los usuarios.