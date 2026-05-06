Emblemática marca de motos vuelve a Argentina: son 4 modelos y salen menos de $10 millones

Con una inversión proyectada de 5 millones de dólares y un plan de expansión, el retorno marca un hito en el mercado de motos clásicas y de nicho

Después de diez años de ausencia en el mercado local, la marca de motos JAWA vuelve a la Argentina.

Este relanzamiento se da a tan solo tres años de que JAWA cumpla su primer siglo de vida, y lo hará bajo el paraguas de FAMSA (Fábrica Argentina de Motovehículos S.A.).

El vínculo entre JAWA y la Argentina comenzó en 1952 con Vicente Martínez, quien estuvo a cargo de la parte técnica de la marca, entonces fabricada en Checoslovaquia. Su hijo, Roberto Martínez, heredó la pasión en 1992, como responsable técnico de la importadora oficial de JAWA.

En 1997, la sede central de JAWA en la República Checa nombró a Roberto Martínez como representante oficial exclusivo para Argentina, y 10 años después nació la compañía FAMSA, marcando el inicio de los ensamblados locales y abriendo una nueva etapa de industrialización para la marca en territorio nacional.

Un nuevo capítulo: motos clásicas con alma moderna

El regreso de JAWA a la Argentina se concreta con el lanzamiento de la línea de motos clásicas producidas por el grupo indio Mahindra en sociedad con Classic Legends, ambas compañías radicadas en India, con la supervisión de los propietarios checos originales de la marca.

En Argentina, la operación está en manos de FAMSA, que planea expandirse con 22 modelos.

Por un lado, con la línea actual de RVM, que mantendrá 18 modelos, con cilindradas desde los 250cc hasta los 800cc, para los segmentos de moto turismo y de uso deportivo.

con cilindradas desde los 250cc hasta los 800cc, para los segmentos de moto turismo y de uso deportivo. Por otro lado, la nueva línea JAWA, con 4 modelos: JAWA 42 FJ, JAWA 350 Classic, JAWA 42 Bobber y JAWA Adventure 350, enfocadas a segmentos de nicho.

Los nuevos modelos tienen los siguientes precios:

350 Classic $8.500.000

Classic, uno de los modelos Jawa.

42 FJ $8.800.000

FJ, otra opción por menos de 10 millones de pesos.

42 Bobber $8.900.00

Bobber, otra de las opciones clásicas lanzadas en Argentina.

350 Adventure $8.900.000

Adventure, una moto para todoterreno.

La marca de motos propia RVM

En 2017, como parte de una estrategia de expansión y desarrollo industrial, FAMSA lanzó su propia marca, RVM. Entonces discontinuó el ensamblado de JAWA para concentrar los recursos en la creación de una identidad nacional que cumpliera con los estándares internacionales.

"El regreso de JAWA a Argentina en este momento histórico, a solo tres años de nuestro centenario, representa mucho más que una decisión comercial. Es el reconocimiento de una relación que trasciende décadas y que se ha fortalecido a través de la dedicación de la familia Martínez. RVM ha demostrado ser un socio estratégico excepcional, capaz de mantener la esencia de JAWA mientras innova y se posiciona globalmente", expresó JiÅina Zárubová, gerente comercial de JAWA Moto.

Hoy, RVM dio un paso mediante un joint venture con una empresa china. Esta alianza dio vida a una planta de producción de vanguardia ubicada en Chongqing, China, desde donde actualmente se exportan unidades a diversos mercados internacionales.

Para 2026, la empresa proyecta un escenario de fuerte expansión. La combinación de una mayor disponibilidad de partes importadas, un portfolio con modelos de mayor cilindrada, la incorporación de la línea JAWA, un aumento estimado del 15% en las ventas generales y el crecimiento de la producción local a 2.800 unidades para 2026, permite proyectar una facturación de u$s13,50 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 29,6% respecto a 2025.

Para materializar esta ambiciosa proyección, la compañía ha diseñado un plan de inversión total de u$s5.000.000 para el año 2026. Este capital será distribuido estratégicamente para garantizar el éxito de la operación: un 60% en productos e insumos; un 15% en adecuación de planta y tecnología; un 15% en capital de trabajo; y un 10% en estrategias comerciales.

Planes a futuro

Para el próximo ciclo, el Grupo Mahindra y Classic Legends tienen planes ambiciosos que incluyen el lanzamiento de al menos 4 nuevos modelos basados en sus plataformas actuales. Además, tienen prevista una expansión internacional con la entrada en 7 nuevos mercados globales.

La relación entre el Grupo Mahindra (a través de Classic Legends) y la empresa JAWA Moto de la República Checa se fundamenta en un acuerdo estratégico de licenciamiento firmado en octubre de 2016. Este acuerdo otorga a Classic Legends derechos exclusivos para utilizar, fabricar, vender y promocionar motocicletas bajo el nombre JAWA en India y otros países específicos del Sudeste Asiático y Sudamérica.

El modelo de colaboración establece un desarrollo y fabricación diferenciados:

• Línea India (Classic Legends): Modelos como la JAWA 350, JAWA 42 y JAWA Perak son desarrollados y fabricados localmente en la planta de Mahindra en Pithampur, combinando tecnología moderna con estética retro.

• Línea Checa (JAWA Moto): La empresa original continúa fabricando sus propios modelos de forma independiente para el mercado europeo y global.