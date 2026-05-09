Para concretar la transferencia de un vehículo usado, es fundamental comprender el costo del trámite y qué documentación exige el registro

La transferencia de autos usados es uno de los movimientos más comunes del sistema registral argentino. En el primer trimestre del año, se transfirieron 437.294 vehículos usados en Argentina, lo que representa una caída del 5% en comparación con el mismo período en 2025, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Con la llegada de mayo, el esquema de costos conserva las reglamentaciones que aplicó el Gobierno nacional durante el año pasado, que implican una disminución de aranceles y una simplificación del procedimiento.

Cuál es el costo de la transferencia de un auto usado en mayo

El costo principal de la transferencia es un porcentaje del valor fiscal del auto. Para los vehículos nacionales, el arancel equivale al 1% del valor fiscal. En el caso de los importados, se ubica en un 2%.

Dicho importe es la base del trámite, pero no es el único gasto que tiene que afrontar el comprador del vehículo. Al arancel se le debe sumar otros conceptos que varían según la jurisdicción.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se aplica un impuesto de sellos del 3%. También deben abonarse el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria.

Estos costos adicionales explican por qué el valor final puede diferir considerablemente entre operaciones similares realizadas en distintos distritos. Para conocer las valuaciones actuales se debe ingresar a la página oficial del DNRPA. Por lo tanto, debido a que varía el valor fiscal del vehículo y el porcentaje aplicable si se trata de un modelo nacional o importado, además de los impuestos adicionales que cada provincia o distrito aplica, el monto final del trámite es variable.

Cómo se hace el trámite de transferencia

La transferencia del dominio es el único trámite que acredita de forma legal el traspaso de la propiedad de un vehículo. Asimismo, libera al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias vinculadas al auto.

La transferencia de un vehículo puede realizarse en el registro automotor donde el auto se encuentra radicado actualmente o en el que corresponde al domicilio del comprador. En ambos casos, el trámite comienza con una carga previa de datos en la página web de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde también se solicita un turno para completar la gestión presencial. Por este motivo, el procedimiento es considerado semipresencial.

Para avanzar con la transferencia, es necesario presentar una serie de documentos obligatorios. Entre ellos se encuentra la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor, el título del automotor, las cédulas de identificación vigentes y el DNI del comprador. También se debe adjuntar la constancia de CUIT, CUIL o CDI, según corresponda.

Otro requisito indispensable es la verificación policial del vehículo. Este control permite corroborar la autenticidad de los datos identificatorios del automotor y cuenta con una validez de 150 días hábiles desde su realización.

Otro de los cambios recientes vinculados a este tipo de operaciones es que el libre deuda de infracciones dejó de ser obligatorio. Esto significa que, si ambas partes están de acuerdo, el trámite puede realizarse sin solicitar ese certificado.

No obstante, si el comprador decide exigir el libre deuda, el documento pasa automáticamente a formar parte de los requisitos necesarios para completar la transferencia del vehículo.