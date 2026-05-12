Este es el mejor auto del mundo, según un prestigioso jurado

Casi 100 periodistas de 33 países votaron al mejor auto del mundo, premio que quedó en manos de un modelo eléctrico alemán con un diseño innovador

El mundo de los autos ya cuenta con su gran ganador. Se trata del BMW iX3, modelo que fue distinguido como el World Car of the Year 2026, uno de los premios más prestigiosos del sector. El anuncio se realizó en el marco del New York International Auto Show, donde también se entregaron los galardones en otras cinco categorías.

Además de quedarse con el premio principal, el iX3 también fue reconocido como World Electric Vehicle 2026, consolidando el avance de la electrificación dentro de la marca alemana.

Hubo muchas razones para que el jurado de los World Car Awards declarara al BMW iX3 "Auto Mundial del Año 2026" y, por tanto, el vehículo nuevo más destacado en los mercados internacionales.

El BMW iX3 superó a 57 rivales para obtener el título "Auto Mundial del Año". Un total de 43 vehículos compitieron por el título de "Vehículo Eléctrico Mundial". Para participar, los autos debían cumplir ciertos requisitos, como una producción mínima anual de 10.000 unidades, estar disponibles en al menos dos continentes y no pertenecer al segmento de lujo en sus mercados principales.

El BMW iX3

El BMW iX3 es el primer modelo de la Neue Klasse y fue presentado en el IAA Mobility 2025.

Se destaca por su diseño, equipamiento y confort, pero especialmente, por su autonomía. Puede andar hasta 805 kilómetros con una carga de batería de hasta 400 kW y un consumo energético de 17.9–15.1 kWh cada 100 km.

El BMW iX3 50 xDrive está impulsado por dos motores eléctricos que en conjunto entregan 469 hp/345 kW y 476 lb-ft / 645 Nm de par motor (torque). Acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

El SUV de BMW fue elegido el auto del año y el mejor eléctrico.

En el corazón de la nueva arquitectura electrónica y de software hay cuatro computadoras de alto rendimiento "superbrains", cada una asignada a una función central del BMW iX3.

La tecnología BMW eDrive de sexta generación incluye un nuevo tren motriz con un concepto nuevo de batería de alto voltaje y tecnología de 800 voltios. Esto permite autonomías mayores, carga rápida de hasta 400 kW y soporte para funciones de carga bidireccional.

El lenguaje de diseño es completamente nuevo, característico del SUV deportivo 100% eléctrico.

Por dentro, se destaca por el nuevo sistema de infoentretenimiento BMW Panoramic iDrive, basado en BMW Operating System X, que garantiza una gran capacidad de actualización y control de todos los elementos de pantalla y operación.

El auto del año

Los World Car Awards se entregan anualmente, basándose en los veredictos de un jurado internacional. Los premios se crearon en 2003 para reconocer innovaciones y productos destacados a nivel mundial.

Los vehículos elegibles para "Auto Mundial del Año" deben producirse en volúmenes de al menos 10,000 unidades al año y tener un precio por debajo del nivel de autos de lujo en sus mercados principales.

Los modelos elegibles para "Vehículo Eléctrico Mundial" deben producirse en volúmenes de al menos 5,000 unidades al año y haber estado a la venta en al menos dos mercados importantes (China, Europa, India, Japón, Corea, América Latina, EE. UU.) en al menos dos continentes diferentes durante el periodo del 1 de enero de 2025 al 30 de marzo de 2026. Además de los títulos "Auto Mundial del Año" y "Vehículo Eléctrico Mundial", el evento de este año incluye premios en otras cuatro categorías.

Décimo y undécimo triunfo en los World Car Awards para BMW Group

Antes de este año, BMW Group ya había ganado nueve títulos en los World Car Awards desde el inicio del evento. La victoria del BMW Serie 3 como "Auto Mundial del Año" en 2006 fue un punto destacado.

Los dos títulos ganados en 2026 por el fabricante premium bávaro agregan un nuevo éxito con el BMW iX3 a la reciente lista de reconocimientos obtenidos por modelos BMW. Otros reconocimientos recientes incluyen premios "Best Cars" de la revista alemana "Auto Motor und Sport" y "Car of the Year Awards 2026" de la revista británica "What Car?". Además, el BMW iX3 fue nombrado "Auto del Año" en varios países y recibió el premio "Volante de Oro" a la "Mejor Innovación" por parte de "Auto Bild" y "Bild am Sonntag", ambos publicados por la editorial alemana Axel Springer.