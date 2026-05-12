Estos autos 0km se pueden comprar en 24 cuotas sin interés

La financiación llega hasta $30.000.000 en algunos modelos y hay alternativas para todos los vehículos de la marca. Repasamos los precios y opciones

Los créditos para acceder a un 0km se convirtieron en una de las herramientas más valoradas por los clientes, ya que las marcas están lanzando de manera continua opciones en cuotas sin interés.

En este escenario, Fiat se convirtió en una de las más agresivas con una propuesta que llega hasta los 24 meses y una tasa de interés de 0 por ciento.

Además, entre las opciones que se pueden elegir, están la financiación a 18 meses con montos de hasta $18.000.000 y alternativas a 12 meses con financiación hasta $24.000.000 para todos sus modelos.

A este beneficio se suma el mantenimiento de los precios congelados en el listado de mayo.

Autos financiados de Fiat

Entre las opciones para comprar un auto financiado en mayo, Fiat ofrece el Cronos, el sedán chico más vendido del país; y los SUV Pulse y Fastback, junto con la camioenta Toro, con una financiación de hasta $28.000.000 a 18 meses.

En el caso del Fiat 600 Hybrid, la marca ofrece dos alternativas: una de hasta $20.000.000 a 24 meses y otra de hasta $30.000.000 a 12 meses.

El Fiat Cronos es uno de los autos más vendidos del país.

Por su parte, la nueva camioneta mediana Titano dispone de una línea con un financiamiento de $35.000.000 a 12 meses.

Además de estas opciones, Fiat tiene créditos UVA a 36 meses, con posibilidad de financiar hasta $30.000.000.

Cuánto salen los autos de Fiat

Fiat es una de las marcas que vende sus autos más accesibles para cada segmento. Entre los modelos se encuentran el Mobi Trekking 1.0, a $27.630.000, siendo este uno de los modelos más accesibles de Argentina.

Luego se ubica el Fiat Argo Drive 1.3, desde $30.230.000; y el Cronos, desde $31.120.000 hasta $38.790.000.

En el caso de los SUV, el Fiat Pulse Drive, sale desde $37.430.000 hasta $44.880.000; mientras que el Fastback Turbo 270 AT, sale desde $46.230.000 hasta $49.700.000.

En el caso del Fiat 600 Hybrid 1.2 eDCT, el primer híbrido de la marca, el valor es de $49.340.000.

En la gama utilitario, Fiat Fiorino tiene un valor desde $29.460.000; Strada desde $33.050.000; y Toro desde $47.490.000.

La nueva Fiat Titano sale entre $50.230.000 y $69.410.000.