Es el primer modelo que comercializa una nueva marca china en la Argentina. Enfrentará a las pick ups medianas, el segmento más nutrido. Los detalles

La automotriz Rely desembarcó en Argentina. Se trata de la división de utilitarios y vehículos comerciales del grupo Chery, que será comercializada por La Emilia, empresa conocida por su participación en el mundo de las motos.

La china, reconocida a nivel global por el bajo costo operativo de sus productos, se integra al parque automotor local para ofrecer soluciones de movilidad para emprendedores, pymes y flotas logísticas.

A su vez, su llegada se da bajo el paraguas de Fleetone, la nueva unidad de cuatro ruedas del Grupo, que ofrecerá metros dentro de los salones de ventas a las marcas representadas. De esta manera, el cliente puede encontrar productos de todos los segmentos de diferentes marcas. El concepto es que Fleetone se convierta en una experiencia de compra muy particular.

El modelo insignia que encabeza este desembarco es la Rely R8, una pickup mediana que se vende en cuatro niveles de equipamiento: Comfort MT, Comfort AT, Luxury MT y Limited AT.

Rely R8, una oficina de carga móvil

La Rely R8 es una camioneta diseñada bajo el concepto de "oficina de carga móvil", considerada ideal para repartos urbanos, servicios técnicos y transporte de materiales.

Mide 5370 mm de largo, 1960 mm de ancho, 1880 mm de alto y 3230 mm de distancia entre ejes. El tanque tiene una capacidad de 80 L y la distancia mínima al suelo es de 220 mm. La caja tiene un largo de 1530 mm, un ancho de 1620 mm y un alto de 515 mm; la capacidad de carga útil es de 1000 kg.

Rely R8 está lista para competir en el segmento mediano.

Su estética es sobria y moderna, con una cabina diseñada pensando en la visibilidad del conductor. La caja de carga tiene grandes dimensiones con barandas rebatibles en tres lados, facilitando la carga y descarga con autoelevadores.

Incluye un equipamiento de confort de serie como aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3", sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y un sistema de audio con conectividad USB/Bluetooth, asegurando que las largas jornadas laborales sean más llevaderas.

En seguridad, tiene frenos a discos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD), 7 airbags y barras de protección lateral en la cabina.

A esto suma una serie de Asistencias a la Conducción (ADAS) de última generación, que incluye Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Advertencia de salida de carril (LDW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistente de Centrado de Carril (LCA), Control de Velocidad Crucero Adaptativa (ACC), Asistente para Atascos de Tráfico (TJA), Asistente Inteligente de Crucero (ICA) y Asistente de Giro.

Motor y precios de la camioneta china

La mecánica está compuesta por un motor turbodiésel de 4 cilindros y 2.3 L, que entrega 161 CV a 3500 rpm y 420 Nm de par entre 1500 y 2500 rpm, con opciones de cajas manual de 6 marchas o automática de 8; para ambos casos, la tracción es 4x4.

Rely tiene ADAS para una mayor seguridad.

Las suspensiones ofrecen un buen equilibrio entre comodidad y agilidad de manejo, absorbiendo y adaptándose a las condiciones del camino: atrás cuenta con ballestas y adelante de doble horquilla.

La dirección asistida permite una conducción suave y ofrece mucha precisión para maniobrar tanto en espacios limitados como en terrenos complicados.

Se ofrece en tres colores: blanco, negro y gris. La garantía es por 5 años o 200.000 km. Los precios son los siguientes:

R8 Comfort 4×4 Manual, 32.000 dólares

R8 Comfort 4×4 Automática, 34.000 dólares

R8 Luxury 4×4 Manual, 36.500 dólares

R8 Limited 4×4 Automática, 39.500 dólares

Rely y La Emilia

La Emilia es un grupo líder del mercado de motos en Argentina a través de Motomel, su marca insignia, aunque desarrolla y comercializa más de 80 modelos, además de representar marcas internacionales como Benelli, Sym, Suzuki y Scott.

"La llegada de Rely a la Argentina responde a una demanda creciente de vehículos robustos, confiables y, sobre todo, eficientes en términos de consumo y mantenimiento", afirmó Alan Meller, dueño del grupo. "Nuestro objetivo es que el cliente vea en Rely no solo un vehículo, sino una herramienta que impulse el crecimiento de su negocio desde el primer día", agregó.

La estrategia de Rely en el país se centra en ocupar un segmento clave: el de vehículos de trabajo que no comprometen el confort por la funcionalidad. Con una red inicial de concesionarios en puntos estratégicos del país y un servicio de posventa garantizado con amplio stock de repuestos, la automotriz busca posicionarse como el aliado estratégico del trabajador argentino.