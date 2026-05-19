Citroën lanza un nuevo SUV para competir con los chinos medianos

La marca presentó un modelo que ya se vendió en la Argentina, pero ahora fue renovado. Tiene el motor del Peugeot 3008 y todas las ADAS

La segunda generación del C5 Aircross ya se vende en la Argentina. Se trata de un SUV mediano, que fue renovado y competirá con un segmento cada vez más nutrido y con nuevos jugadores.

La presentación del nuevo modelo se da en un contexto donde Citroën cuenta con el 4% de market share, con muy buena performance de Aircross y Basalt; y con el plan de sumar tres productos este año: C4 híbrido que se presentó en enero; el C5 Aircross que se devela hoy; y otro que llegará en los próximos meses.

En cuanto al C5 Aircross, es importado desde Francia, donde se fabrica, y será comercializado en una única versión llamada MAX.

Se desarrolla sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, una arquitectura que maximiza el espacio interior, por eso si bien es un SUV del segmento C, su espacio interior también cubre necesidades del segmento D.

Detalles del nuevo Citroën Aircross

El Citroën C5 se destaca por su diseño de mayores dimensiones a la generación anterior, con luces diurnas LED, ópticas traseras LED "Light Wings", llantas de aleación en negro brillante de 19", espejos exteriores en negro brillante, embellecedores exteriores Gold Satin y ventanas traseras tintadas.

El modelo incorpora un techo panorámico vidriado de doble panel, con apertura eléctrica y cortina black-out, que amplifica la sensación de espacio y luminosidad en el habitáculo.

El Citroën C5 Aircross creció en dimensiones.

Por dentro tiene un gran espacio gracias al habitáculo "C-Zen Lounge", donde la tecnología se integra de manera simple, con una pantalla táctil de 13" vertical y el Head-Up Display extendido.

El baúl ofrece un volumen de 651 litros, uno de los mayores del segmento, que puede ampliarse hasta 1.985 litros con los asientos traseros rebatidos.

En tecnología, tiene una pantalla táctil central de 13 pulgadas, compatible con Mirror Screen, Apple CarPlay® y Android Auto®, y reconocimiento de voz mediante el comando "Hello Citroën".

El puesto de condu