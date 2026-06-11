Argentina tendrá su primer salón del auto chino con más de 20 marcas

Los modelos de las diferentes marcas se podrán ver en una exhibición que revivirá los viejos salones del automóvil, cuya última edición fue en 2017

Con la llegada de más de 20 marcas de autos chinos al país, la cual se dio en el término de unos pocos meses, el mercado automotor ya no es el mismo.

No solo se amplió la oferta de modelos, sino que las motorizaciones disponibles y los precios sufrieron una fuerte transformación, con el acceso de más gente a nuevas tecnologías.

En este escenario, se realizará la primera Expo Auto Chino en el predio BA Ferial Costa Salguero, entre el 2 y 4 de octubre, donde ya fueron confirmadas 23 marcas.

En el lugar se podrá ver la oferta completa de vehículos que existe en el país, y se realizarán lanzamientos de nuevos productos, por lo cual los visitantes serán los primeros en ver las novedades y futuras innovaciones de la industria.

Las marcas chinas en Expo Auto Chino

ARCFOX, BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, Forthing, Fotón, Geely, GWM, Jetour, JMEV, Kaiyi, Landking, Link & Co, Maxus, MG Motor y Soueast son algunas de las marcas que ya confirmaron su desembarco en el salón del auto chino.

BYD es la marca de autos chinos que más vende en Argentina.

"Expo Auto Chino nace para brindar un espacio único que reúna toda la oferta disponible en un solo lugar", destacó Nicolás Coppo, director de Dispar, empresa productora del evento. "Con nuestra experiencia en el mercado automotor, observamos que el público argentino necesitaba un espacio donde conocer bien de cerca las marcas chinas, y éstas, a su vez, un espacio para comunicar y afianzar su vínculo con el consumidor local", explicó el ejecutivo.

La realización coincide con el desembarco en el país del mayor número de marcas de este origen de la historia, con una oferta en constante expansión que incluye SUVs, pick-ups, vehículos eléctricos e híbridos.

Ora es un pequeño auto eléctrico chino, que está siendo un éxito en ventas.

El evento contará con una superficie de más de 12.000 m² de pabellones cubiertos y será una verdadera plataforma de interacción de las marcas con su público, con espacios para exhibiciones de productos y tecnología, lanzamientos de nuevos modelos, anuncios oficiales y experiencias de innovación con los productos.Todas acciones pensadas para que brinden nuevas herramientas y facilitar la decisión compra.

Las entradas ya están a la venta con una gran repercusión en los compradores. Toda la info se puede ver en Expo Auto Chino