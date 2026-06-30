Cuál es el valor de la Unidad Fija en junio y a cuánto llegan las multas de tránsito máximas y mínimas en Provincia de Buenos Aires

El control y la regularización de las infracciones de tránsito representan una prioridad constante para los conductores que circulan por los corredores viales, rutas y cascos urbanos de la Provincia de Buenos Aires. En el transcurso de 2026, el Ministerio de Transporte bonaerense consolidó sus plataformas digitales con el propósito de simplificar el acceso a la información pública y agilizar la gestión de deudas vinculadas al parque automotor, incluyendo el pago de multas.

Conocer el estado de situación de un vehículo no solo es indispensable para circular bajo el marco de la legalidad, sino que constituye un requisito obligatorio al momento de concretar operaciones comerciales como la transferencia de dominio, la renovación de la Licencia Nacional de Conducir o la realización de la Verificación Técnica Vehicular.

El sistema de consulta en línea a través de InfraccionesBA

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires mantiene operativo el portal oficial InfraccionesBA, una ventanilla única virtual diseñada para que cualquier ciudadano verifique de forma remota si posee actas pendientes de resolución. El procedimiento de consulta se caracteriza por ser gratuito, inmediato y de acceso público, eliminando la necesidad de acudir de manera presencial a los Juzgados de Faltas Provinciales.

Para iniciar la verificación del estado de un vehículo, el usuario debe ingresar al sitio web gubernamental e indicar el criterio de búsqueda. El sistema ofrece dos alternativas principales para el rastreo de actas de infracción:

la identificación por el dominio de la patente

la consulta mediante el documento de identidad del conductor, ya sea DNI, CUIT o CUIL.

Al optar por la búsqueda mediante la patente, el portal recupera de forma automatizada todas las actas de constatación labradas por radares fijos, cámaras de fotomultas y operativos de control vial que involucren directamente a esa unidad, sin importar quién se encontraba al volante al momento de registrarse la falta.

Un aspecto normativo central para tener en cuenta en las gestiones del corriente año es la plena vigencia de la Constitución Obligatoria del Domicilio Vial Electrónico. Los usuarios que pretenden resolver deudas, descargar cupones de pago o presentar descargos formales ante las autoridades viales necesitan validar su identidad digital dentro de la plataforma para recibir las notificaciones legales directamente en sus casillas de correo electrónico autorizadas.

Cómo se calcula el valor de las infracciones: la Unidad Fija

El esquema punitivo de la Provincia de Buenos Aires no utiliza valores monetarios fijos en pesos corrientes para sancionar las faltas de tránsito, sino que se rige por el concepto técnico de la Unidad Fija. Este mecanismo de indexación automática permite que el costo de las penalidades mantenga su valor real a lo largo del tiempo frente a las variaciones de la economía general, correlacionando el monto de las multas con el precio de los combustibles en el mercado local.

La legislación de tránsito determina que cada Unidad Fija equivale exactamente al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, tomando como referencia el valor de venta al público de la categoría premium en las estaciones de servicio oficiales del Automóvil Club Argentino de la ciudad de La Plata.

Las autoridades del Ministerio de Transporte actualizan el valor de la Unidad Fija de manera bimestral mediante resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial. A mediados de 2026, las resoluciones administrativas correspondientes al período fijaron el valor de referencia de la Unidad Fija por encima de los dos mil pesos, lo cual elevó de forma automática el piso mínimo y los topes máximos en pesos de todas las sanciones de tránsito vigentes en el territorio bonaerense.

Cuánto podés deber: escala de montos para las faltas más comunes

El código de tránsito provincial clasifica las faltas según su gravedad, asignando una escala de Unidades Fijas mínima y máxima para cada tipo de conducta temeraria o administrativa. Al consolidarse los nuevos valores de la Unidad Fija en los registros del portal InfraccionesBA, el monto total que puede deber un titular ante una acumulación de actas alcanza cifras millonarias si se trata de infracciones tipificadas como graves.

Las penalizaciones severas que contemplan los rangos de multas más altos se aplican sobre conductas que ponen en riesgo directo la seguridad vial.

El exceso de velocidad medido por cinemómetros y radares fijos se sanciona con escalas que van desde las 150 hasta las 1000 Unidades Fijas , lo que genera obligaciones de pago elevadas según la velocidad registrada por encima del límite permitido.

medido por cinemómetros y radares fijos se sanciona con escalas que van , lo que genera obligaciones de pago elevadas según la velocidad registrada por encima del límite permitido. Pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, conducir bajo los efectos del alcohol o transitar con la Verificación Técnica Vehicular vencida se penalizan con un piso de 300 Unidades Fijas y pueden trepar hasta un techo de 1.000 Unidades Fijas por cada acta individual.

vencida se penalizan con un y pueden trepar por cada acta individual. La infracción de mayor gravedad económica dentro del actual ordenamiento corresponde a la negativa a realizar el test de alcoholemia obligatorio, donde la ley estipula una sanción directa que oscila entre las 500 y las 1.200 Unidades Fijas.

Las faltas administrativas o de menor gravedad conllevan escalas de castigo más moderadas, situándose en un rango que va desde las 50 hasta las 100 Unidades Fijas. Dentro de este universo se ubican las actas labradas por mal estacionamiento en la vía pública, circular sin la documentación obligatoria obligatoria en mano, no portar el comprobante de la póliza de seguro vigente, viajar con un exceso de ocupantes en el habitáculo o circular en motocicleta sin el casco reglamentario debidamente colocado.

Mediante el cálculo que multiplica el valor de la Unidad Fija en la Provincia de Buenos Aires al momento de cierre de este artículo -2.215 pesos, según figura en InfraccionesBA-, el infractor puede calcular cuánto tendrá que pagar de multas de tránsito. Las mismas irán desde $332.250 (150 UF) a $2.658.000 (1.200 UF)