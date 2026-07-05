Cuánto sale el SUV más vendido del país en julio tras las últimas subas de precios

Los precios de los 0km empiezan a subir con los cambios del dólar, aunque no todos los modelos tienen los mismos movimientos. Los que suben o se mantienen

Los precios del Ford Territory van de $48.8M (SEL) a $56.9M (Titanium), reflejando las subas específicas del mes.

Ford Bronco Sport (+1%) y la camioneta Maverick (5.3%-6.4%) aumentaron precios en julio; Ranger y Everest sin cambios.

El Ford Territory, SUV más vendido, subió 4.3% su versión Trend HEV en julio; el resto de la gama mantuvo precios congelados.

El SUV más vendido del mercado es el Ford Territory, un modelo que se impuso en el segmento mediano y en todas las categorías.

Importado de China, este vehículo que se fue rediseñando y logró convertirse en uno de los más atractivos, se ofrece en dos versiones: naftera e híbrida, esta última con el beneficio del arancel 0 que estableció el gobierno pra los vehículos electrificados.

Sin embargo en julio, esta versión es la únidad de la gama que sufrió un incremento, mientras que el resto se mantiene con los valores congelados.

Tal como informaron desde Ford, las Territory SEL y Titanium están sin modificaciones, mientras que la Territory Trend HEV aumentó un 4.3%.

Cuánto sale el Ford Territory

Territory subió de precio en su versión híbrida.

Con las subas del mes, los nuevos valores del SUV más vendido son los siguientes:

Sel: $48.861.930

Trend: $54.468.500

Titanium: $56.908.202

Otros aumentos en Ford

Otro de los modelos que aumentó de precios en julio fue el Bronco Sport, con una suba de 1%. De esta manera, el SUV más aventurero de la marca sale $58.091.650 en la versión Big Bend 1.5 L y $68.891.260 en la Badlands 2.0L 4WD AT.

El Bronco también subió de precio en julio.

Otro modelo con subas es la camioneta Maverick, con incrementos del 5.3% al 6.4%. Los valores son:

Maverick XLT 2.0L AWD: $60.239.300

Maverick Lariat Híbrida:$72.176.800

Maverick Tremor 2.0L 4WD:$73.760.300

En el caso de Ranger, la camioneta se mantiene sin modificaciones (0%) excepto chasis y cabina simple que subieron entre 1% y 2%.

Por último Everest, el SUV más grande de la marca, se mantiene sin modificaciones.