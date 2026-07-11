Autos que no pagarán la VTV en agosto 2026: el listado completo y cómo saber si te corresponde

Los vehículos usados deben realizar este trámite cumplido cierto plazo de uso. Te contamos cuáles estarán afectados a partir del mes próximo

La VTV (Verificación Técnica Vehicular) es un trámite que se debe realizar para tener el auto al día. Su control es muy importante para que la seguridad esté garantizada y para evitar multas e infracciones.

Según la provincia, las condiciones que se deben cumplir para sortearla cambian, aunque, en general, existen las mismas reglas.

En la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares donde más VTV se realizan, debido al amplio parque automotor.

Acá te contamos qué modelos deberán realizarla a partir del mes próximo y cuáles quedarán fuera de esta obligación.

VTV en Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, los vehículos que no pagan la VTV en agosto 2026 son los autos 0 km durante sus primeros dos años de patentamiento, los coches oficiales (como bomberos) y los vehículos de servicios municipales.

La VTV es obligatoria a partir de una cantidad de años o kilometros del vehículo.

Además, quedan exceptuados del pago (pero obligados a realizar el control) los siguientes perfiles de conductores:

Jubilados y pensionados: Titulares de un vehículo que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios VTV Provincia de Buenos Aires.

Titulares de un vehículo que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios VTV Provincia de Buenos Aires. Personas con discapacidad: Titulares de vehículos o familiares directos (cónyuge, padres, hijos, tutores) presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente Exención por discapacidad en VTV.

¿Cómo saber si te corresponde la exención y cómo tramitarla?

Para saber quienes deben tramitar la VTV y quienes no, se puede ingresar al portal oficial de la VTV Provincia de Buenos Aires y seleccionar la opción "Exentos y Bonificados".

Durante la gestión del turno deberás adjuntar o presentar el día de la inspección la documentación que certifique tu condición (el CUD, recibo de haberes o título de propiedad del vehículo).

En la provincia de Buenos Aires, la documentación que se necesita para el trámite es Cédula Verde; Título de Propiedad (únicamente en la primera verificación); C.U.I.T. (si correspondiere); y Documento de identidad del conductor.

Qué se revisa en la VTV

En la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se evalúa el estado mecánico y de seguridad del vehículo. Se revisan los siguientes sistemas: