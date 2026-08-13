La marca china amplía su gama electrificada en el país con un SUV híbrido enchufable que ofrece hasta 93 km de autonomía eléctrica

La marca, que en el país está representada por el Grupo Corven, presentó en el exclusivo restaurante Mesa Tres, espacio con el que Chery inició este año una alianza destinada a generar nuevas experiencias, al nuevo Chery TIGGO 7 CSH.

El SUV compacto mediano de la marca, el cual ya se comercializaba con un sistema híbrido suave, sumó ahora una variante con la tecnología Chery Super Hybrid (CHS), la cual se caracteriza por su amplia autonomía.

"Teníamos hasta ahora al TIGGO 7 Pro Hybrid, con tecnología híbrida suave. Lo que buscamos sumando este TIGGO 7 CHS, es ofrecer una propuesta superadora de valor, en términos de diseño, tecnología, seguridad, prestaciones y enseñarle al público argentino lo que es la tecnología Chery Super Hybrid", explicó Martín Scrimaglia, gerente de planificación y producto Chery Argentina.

La solución tecnológica para llegar más lejos

Considerada por la marca como la solución de movilidad más eficiente y sustentable, el sistema Chery Super Hybrid, hace referencia al sistema híbrido enchufable, el cual ya había debutado con el primer sedán de Chery, el Arrizo 8 CSH.

Este sistema, combina un motor naftero turbo de 1.5 litros de inyección directa con otro eléctrico ubicado en la caja, además de disponer de una batería con una capacidad de 18,4 KWh. En conjunto, desarrollan una potencia máxima combinada de 278 CV y un torque máximo de 365 Nm.

Gracias a esta combinación de motores y su batería de gran tamaño que se ubica en el piso del vehículo, el TIGGO 7 CHS, puede recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico. En tanto que, el sistema ofrece una autonomía máxima combinada de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque de combustible, el cual tiene una capacidad de 60 litros.

Chery TIGGO 7 CHS: el SUV híbrido enchufable ya se vende en Argentina

De 0 a 100 m/h en menos de 9 segundos

El Chery TIGGO 7 CSH cuenta con una plataforma híbrida enchufable que integra una batería de casi 19 kWh en el piso del vehículo. Aun con un peso en orden de marcha de 1.800 kilos, sus prestaciones sorprenden: "Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h", destacó Scrimaglia.

Para alcanzar este buen desempeño en aceleración o, por el contrario, para conseguir un andar más sosegado que priorice el consumo, el conductor tiene diferentes programas de funcionamiento (HEV, EV y EV+) y modos de conducción (Normal, Eco y Sport).

¿Cómo se recarga y en cuánto tiempo?

Como un incentivo para que los clientes adopten este nuevo sistema, el TIGGO 7 CHS se entrega con un cargador portátil y el cargador Wall Box o de pared, este último para instalarlo en el domicilio.

El sistema admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, mediante conectores Tipo 2 y CCS2, en el cual puede pasar del 30% al 80% de recarga, en solo 30 minutos. En el caso de utilizar el Wall Box, el tiempo de carga oscila entre las 2 y 3 horas.

Chery amplía su gama electrificada en el país con un SUV híbrido enchufable

La nueva expresión del TIGGO 7

El nuevo Tiggo 7 CHS, no solo presenta una evolución en cuanto su sistema híbrido enchufable, sino también en diseño y propuesta interior.

Lo que lo diferencia a este TIGGO 7 CSH del Pro Hybrid, es su facelift. Hablamos de una trompa con nuevos conjuntos ópticos con la nueva firma lumínica led, tanto adelante como detrás.

En tanto que, en los traseros adopta la misma firma lumínica del TIGGO 4 CSH, con líneas atigradas, haciendo referencia al tigre (TIGGO en chino significa tigre) y llantas con nuevo diseño.

Interior de otra categoría

Puertas adentro, el enfoque está puesto en el confort y la tecnología, con terminaciones en cuero ecológico color negro, doble pantalla de 12,3" para instrumental y multimedia, sistema de sonido Sony y una ambientación moderna con iluminación y materiales de primera calidad. Además, incorpora asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y múltiples asistentes de conectividad.

"El interior, comparado con el TIGGO 7 Pro Hybrid, es de otra categoría. El nivel de terminación, tanto en paneles de puertas delanteros como traseros y el torpedo central es muy superior a lo que ofrecía hasta ahora el TIGGO 7", detalló el gerente de producto.

Seguridad diferenciadora

La marca sigue invirtiendo en seguridad y como prueba de ello, este año el Chery TIGGO 4 CSH obtuvo el premio al vehículo más seguro de su segmento. Ahora, el TIGGO 7 CHS se destaca por una importante dotación de 17 asistentes a la conducción (Adas), entre las que se destacan: frenado autónomo de emergencia (AEB), alertas de colisión frontal (FCW) y trasera (RCW), control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de punto ciego BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTW).

¿Cuánto cuesta el debutante SUV híbrido enchufable?

El nuevo TIGGO 7 CSH tiene un precio de venta al público de 36.500 dólares. Se ofrece con un solo nivel de equipamiento y 6 colores: Tech Grey, Phantom Grey, Khaki White, Carbon Crystal Black, Nasdaq Silver y Emerald Blue.

El sistema Chery Super Hybrid, hace referencia al sistema híbrido enchufable

Chery, en el top 3 de marcas chinas

Con referencia al crecimiento de la marca en Argentina y a los próximos objetivos que se proponen, Claudio San Román, director de Chery Argentina, puso foco en diferentes pilares, destacando el nuevo concepto denominado "For Family".

"Con For Family buscamos que haya un CHERY acompañando cada etapa de la vida de las familias", expresó el director de CHERY Argentina.

Un dato en el que el directivo puso énfasis, fue en mencionar que Chery fue la primera marca china en ofrecer una garantía de 7 años para el vehículo y 8 años para la bateria y tren motriz.

En relación con el crecimiento de la marca, el directivo destacó la evolución de CHERY y su consolidación entre las automotrices de origen chino. "En mayo alcanzamos el tercer lugar en el acumulado de patentamientos y actualmente estamos dentro del top tres de las marcas chinas", señaló.

Nuevos objetivos: más salones de ventas y nuevos modelos

Para los próximos cinco meses de este año, la marca tiene propósitos muy claros. Uno de ellos es continuar expandiendo la nueva imagen de marca a los salones de venta y seguir inaugurando nuevos espacios en diferentes puntos del país.

"Chery viene con un concepto de marca totalmente distinto al anterior, por ello estamos enalteciendo los salones de venta. Empezamos el año con 11 showrooms con la nueva imagen de marca, hoy ya llevamos 33 y vamos a finalizar el año con 44 showrooms", aseguró el director de Chery Argentina.

Con respecto a los próximos lanzamientos, el directivo adelantó que la marca ingresará en nuevos segmentos: "Este año continuaremos presentando novedades, incluso en categorías en las que CHERY aún no ha incursionado. Lo haremos con modelos que ofrecerán un nivel tecnológico superior al de las propuestas que tradicionalmente compiten en esos segmentos", finalizó.