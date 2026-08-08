Antes de pagar una fotomulta conviene revisar un aspecto que muchos pasan por alto. Si hubo irregularidades, el conductor puede presentar un descargo

Cada año, miles de conductores de autos reciben multas detectadas por radares o cámaras automáticas y, en muchos casos, deciden pagarlas apenas reciben la notificación para acceder a descuentos por pago voluntario. Sin embargo, antes de hacerlo conviene verificar si el procedimiento respetó la normativa vigente, ya que algunas irregularidades pueden servir para presentar un descargo.

Que una infracción exista no significa, por sí sola, que todo el proceso administrativo haya sido correcto. La legislación prevé una serie de garantías destinadas a proteger el derecho de defensa del conductor y establece condiciones que las autoridades deben respetar al momento de aplicar una sanción.

Cómo debe notificarse una fotomulta para que sea válida?

Antes de analizar cuánto hay que pagar, resulta aconsejable revisar cómo fue comunicada la infracción.

Cuando el vehículo no es detenido durante el control, la autoridad debe realizar una notificación fehaciente para que el presunto infractor pueda conocer el expediente y ejercer su defensa.

Si esa comunicación nunca llegó o presenta irregularidades, ese aspecto puede ser incorporado durante el trámite administrativo.

Cómo saber si el radar que detectó la infracción estaba habilitado

Otro punto que suele pasar inadvertido es el equipo que realizó la medición. Los cinemómetros utilizados para controlar la velocidad deben estar homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y contar con las verificaciones técnicas exigidas por la normativa.

Además, únicamente pueden utilizarse los equipos que integran el registro oficial habilitado para ese fin.

Por ese motivo, conocer qué radar intervino y cuál era su situación técnica al momento de la infracción también forma parte de la información que el conductor puede solicitar.

¿La falta de señalización puede servir para impugnar una fotomulta?

La normativa también contempla que los controles de velocidad sean debidamente advertidos mediante carteles.

El objetivo de los radares no es únicamente sancionar, sino prevenir accidentes y promover una conducción segura. Por eso, la presencia de estos dispositivos debe estar correctamente señalizada conforme a las reglas vigentes.

Si el conductor considera que esa señalización era inexistente o insuficiente, puede incorporar ese planteo al momento de efectuar el descargo.

No todas las autoridades pueden labrar infracciones

Otro aspecto que merece atención es el organismo que confeccionó el acta.

En rutas nacionales intervienen distintos niveles de jurisdicción y organismos públicos. Por esa razón, también puede verificarse si la autoridad que emitió la multa tenía competencia para realizar controles en ese lugar específico.

Qué información puede pedir el conductor

Antes de decidir si corresponde pagar o impugnar la infracción, cualquier automovilista puede solicitar acceso a la documentación vinculada con el expediente.

Entre los elementos que puede requerir se encuentran:

la fotografía o el video completo de la infracción; los datos del radar utilizado; la constancia de la última verificación técnica del equipo; el acta labrada por la autoridad competente; la documentación relacionada con la medición realizada.

Contar con esa información permite evaluar si el procedimiento respetó las exigencias previstas por la legislación antes de tomar una decisión.

Qué hacer si detectás una posible irregularidad

Advertir una inconsistencia no implica automáticamente que la fotomulta quede sin efecto. Cada expediente debe analizarse de manera individual y será la autoridad competente la que determine si corresponde mantener o dejar sin efecto la sanción.

De todos modos, cuando existen dudas sobre la notificación, el radar utilizado, la señalización del control o la documentación que respalda la infracción, lo recomendable es reunir las pruebas disponibles y presentar un descargo dentro de los plazos establecidos.

Revisar esos aspectos antes de pagar puede marcar la diferencia entre aceptar la multa o ejercer el derecho de defensa previsto por la ley.