Volkswagen suma una versión de su auto más barato por menos de $30 millones

La marca actualizó los precios de agosto, pero gracias a la incorporación de un nuevo modelo, suma una alternativa más competitiva

Los precios de los autos volvieron a subir este mes, con un incremento que varía por marcas y modelos, pero que deja atrás el amesetamiento que venían teniendo por las bajas ventas.

Ahora, si bien los patentamientos no subieron en julio y no hay señales de reactivación, por los últimos movimientos del dólar y el contexto macroeconómico, varias automotrices se vieron en la necesidad de modificar los valores.

En el caso de Volkswagen, la lista de agosto llegó con subas del 1% para todos los productos, pero, sin embargo, al incorporar una versión más accesible del Polo, después de mucho tiempo vuelve a tener un modelo por debajo de los 30 millones de pesos.

De esta forma, el Polo Robust, tiene un precio de $29.702.050, la propuesta más barata de la marca.

¿Cómo es el Polo Robust?

El nuevo modelo cuenta con un motor 1.6 naftero de 110 cv y 155 Nm, combinado con caja manual de cinco velocidades. En cuanto al equipamiento, mantiene el nivel del Track, y a cambio, esta versión sumó nuevos detalles.

Cuenta con diseño frontal idéntico al Track, diferente al de las versiones Comfortline y Highline; llantas de acero con tazas plásticas; y manijas de puertas y espejos exteriores en color negro.

¿Cuánto sale la gama de Polo?

De esta manera, la gama completa sale lo siguiente:

Polo Robust MSI MT: $29.775.900

Polo Track MSI MT: 38.702.050

Polo Comfortline 170TSI AT: 45.090.050

Polo Highline 170TSI AT: 48.771.400

Los precios de Volkswagen subieron 1%

La gama completa de la marca subió 1% en agosto, después de varios meses donde solo actualizaron algunos modelos.

De esta manera, los precios de cada producto arrancan en el siguiente valor: