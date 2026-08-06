Volkswagen suma una versión de su auto más barato por menos de $30 millones
Los precios de los autos volvieron a subir este mes, con un incremento que varía por marcas y modelos, pero que deja atrás el amesetamiento que venían teniendo por las bajas ventas.
Ahora, si bien los patentamientos no subieron en julio y no hay señales de reactivación, por los últimos movimientos del dólar y el contexto macroeconómico, varias automotrices se vieron en la necesidad de modificar los valores.
En el caso de Volkswagen, la lista de agosto llegó con subas del 1% para todos los productos, pero, sin embargo, al incorporar una versión más accesible del Polo, después de mucho tiempo vuelve a tener un modelo por debajo de los 30 millones de pesos.
De esta forma, el Polo Robust, tiene un precio de $29.702.050, la propuesta más barata de la marca.
¿Cómo es el Polo Robust?
El nuevo modelo cuenta con un motor 1.6 naftero de 110 cv y 155 Nm, combinado con caja manual de cinco velocidades. En cuanto al equipamiento, mantiene el nivel del Track, y a cambio, esta versión sumó nuevos detalles.
Cuenta con diseño frontal idéntico al Track, diferente al de las versiones Comfortline y Highline; llantas de acero con tazas plásticas; y manijas de puertas y espejos exteriores en color negro.
¿Cuánto sale la gama de Polo?
De esta manera, la gama completa sale lo siguiente:
- Polo Robust MSI MT: $29.775.900
- Polo Track MSI MT: 38.702.050
- Polo Comfortline 170TSI AT: 45.090.050
- Polo Highline 170TSI AT: 48.771.400
Los precios de Volkswagen subieron 1%
La gama completa de la marca subió 1% en agosto, después de varios meses donde solo actualizaron algunos modelos.
De esta manera, los precios de cada producto arrancan en el siguiente valor:
- Virtus: desde 34.675.600Tera: desde $37.865.250
- Nivus: desde $34.286.650
- T-Cross: desde $39.060.350
- Taos: desde $59.248.800
- Vento GLI 350TSI DSG: $74.942.950
- Tiguan: desde $79.916.850
- Amarok: desde 51.929.800
- Saveiro: desde $32.478.450