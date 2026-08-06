China presentó un camión eléctrico autónomo sin cabina que aumenta la capacidad de carga y puede recorrer hasta 2.000 kilómetros diarios

China presentó un nuevo vehículo eléctrico pensado para transformar el transporte de cargas: un camión autónomo que elimina la cabina tradicional y prescinde del espacio reservado para un conductor. El desarrollo pertenece a la startup china KargoBot, que lanzó el KargoBot Space, un modelo diseñado para operaciones logísticas de larga distancia con tecnología de conducción autónoma.

El camión eléctrico chino que eliminó la cabina del conductor y puede transportar más carga

A diferencia de los camiones convencionales, este vehículo no incorpora parabrisas, asiento ni compartimento para el conductor. Al eliminar esos elementos, la estructura puede aprovechar mejor las dimensiones disponibles para transportar más mercadería.

Según los datos difundidos por la compañía, el diseño permite incrementar un 25% el espacio destinado a carga dentro de las mismas dimensiones externas y mejorar un 10% la capacidad efectiva de transporte.

El KargoBot Space utiliza una configuración de cuatro ejes tipo semirremolque, pensada para operaciones de transporte de mercancías y adaptada a las necesidades del sector logístico.

Un vehículo eléctrico que apunta a recorrer 2.000 kilómetros diarios

Además de su particular diseño, el modelo funciona con propulsión eléctrica y fue desarrollado para operaciones automatizadas de transporte de cargas. De acuerdo con información difundida por RT, puede alcanzar hasta 2.000 kilómetros de recorrido en un solo día sin intervención directa de un conductor.

La compañía apunta a que este tipo de unidades puedan integrarse en redes de transporte automatizadas, con el objetivo de reducir costos operativos, mejorar la eficiencia y optimizar los tiempos de traslado.

La carera por crear camiones autónomos que transformen la logística mundial

El lanzamiento del KargoBot Space se suma a la competencia tecnológica que mantienen distintas compañías de movilidad para desarrollar vehículos comerciales capaces de circular sin conductor.

La apuesta de la industria es avanzar hacia redes de transporte inteligentes que combinen vehículos autónomos, inteligencia artificial y sistemas de gestión digital para coordinar operaciones a gran escala.

Detrás del KargoBot Space está la startup china KargoBot, fundada en 2021 y especializada en soluciones de transporte autónomo para cargas.

La empresa desarrolla tecnología de conducción autónoma de nivel 4 (L4), una categoría en la que los vehículos pueden realizar determinadas tareas de manejo sin intervención humana en escenarios específicos.

Según información publicada por la compañía, sus sistemas ya fueron utilizados en operaciones de transporte autónomo en distintas regiones de China y acumularon más de 35 millones de kilómetros de conducción autónoma. Además, KargoBot asegura contar con una flota superior a los 400 camiones autónomos desplegados en diferentes zonas del país.

Tecnología y alianzas para la producción

El desarrollo del KargoBot Space forma parte de una estrategia para acelerar la incorporación de camiones autónomos en aplicaciones comerciales.

El vehículo integra sistemas de percepción, sensores y plataformas de procesamiento orientadas a permitir la conducción automatizada, combinando herramientas de inteligencia artificial con soluciones específicas para el transporte pesado.

Además, la compañía avanzó en acuerdos con proveedores tecnológicos y fabricantes de vehículos para impulsar la evolución de estos modelos desde la etapa de desarrollo hacia una producción más amplia.