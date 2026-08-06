La producción de autos volvió a caer en julio y crecen las exportaciones

La fabricación y venta de 0km a concesionarios volvieron a caer, aunque apareció una señal positiva que es la suba de las exportaciones

La Asociación de Fábrica de Automotores -ADEFA- presentó los datos del último mes de julio, donde se nota un reacomodamiento de la producción al ritmo del mercado interno, con ventas a la baja, aunque aparece el dato positivo de las exportaciones, que se recuperan.

En este escenario, se observa que la caída de las ventas internas no logra revertirse, a pesar de los financiamientos que ofrecen las automotrices y algunos créditos sin interés. Por otro lado, las ventas a otros mercados son positivas, aunque la clave está en encontrar nuevos destinos para que los productos argentinos puedan crecer.

Así lo explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA. "El comportamiento de julio refleja la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria, donde la producción acomoda sus ritmos al volumen de stock de la cadena y a la dinámica del mercado interno. En este escenario, el verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año", destacó.

"Para profundizar el proceso de inserción internacional y ganar escala global con nuestros productos, es indispensable profundizar la agenda de competitividad y generar más y mejores acuerdos con nuestros principales socios comerciales y nuevos mercados", comentó

Producción, exportación y ventas internas de autos en julio

De acuerdo con los resultados de julio, las terminales automotrices produjeron 31.189 vehículos (automóviles y comerciales livianos), volumen que se ubicó 15,8% por debajo del desempeño de junio anterior y 16,0% menos en su comparación con julio de 2025, cuando se produjeron 37.112 unidades.

En los primeros siete meses del año, las terminales automotrices produjeron 235.847 unidades, es decir, un 18,0% menos respecto del mismo período del año pasado.

Las exportaciones se ubicaron en 23.377unidades, 4,5% más que junio, y 28,3% más que el volumen de julio del 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del 2026, se exportaron 150.270 vehículos, 1,6 % más respecto de las 147.879 unidades que se comercializaron en el mercado externo durante el mismo período del 2025.

En ventas mayoristas, las automotrices entregaron a la red de concesionarios 34.178 vehículos en julio, reportando un descenso de 22,4% respecto de las 44.096 de junio y una baja de 31,9 % en su comparación con julio del 2025. En el acumulado de enero a julio, se comercializaron 262.307 unidades, 24,9% menos en su comparativo interanual.

Las medidas del gobierno para la industria

La realidad del sector se encuentra atravesada por varias medidas que tomó el gobierno para bajar impuesto, aunque todavía faltan más cambios, especialmente de los impuestos provinciales y municipales.

"Valoramos el impulso de medidas nacionales como la reducción de derechos de exportación, pero se requiere del acompañamiento de provincias y municipios mediante la rebaja de la presión impositiva local y provincial. La acumulación de tasas y gravámenes genera un 'costo argentino' que resta competitividad exportadora", dijo Pérez Graziano.