La alemana sigue sumando modelos y es el turno de un SUV que se convierte en el más económico del segmento chico, compuesto por 4 opciones

La gama del BMW X1, una de las más amplias del line-up actual de BMW Group Argentina, continúa su impulso con la incorporación de una nueva versión que se convierte en la más accesible, a 48.500 dólares.

Tras la llegada de la versión X1 sDrive20d Efficient, y tras el éxito registrado, BMW presentó el sDrive18i Efficient con motor naftero, y así tomó la posta de la alternativa diesel como el más accesible de la marca.

Equipado con el motor TwinPower Turbo de 1.5 litros, con 156 CV y 230 Nm, con transmisión Steptronic de doble embrague y siete velocidades, esta versión completa la oferta que ahora tiene cuatro versiones.

Además, suma detalles exclusivos de otra gama, lo cual le da mayor nivel de equipamiento.

¿Cómo es el nuevo BMW X1?

El nuevo SUV de la marca alemana cuenta con un equipamiento interior y exterior que incluye detalles estéticos del paquete xLine y llantas de 18 pulgadas.

Respecto al equipamiento de confort y seguridad, posee pantalla BMW Curved Display con un tablero de 10,25" y display central táctil de 10,7", paquete Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica), advertencia de salida de trayecto con retorno y aviso de colisión frontal con función de frenada.

El nuevo X1 es el más barato con motor naftero.

También cuenta con climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, modos de conducción personalizables y sistema de iluminación interior y exterior.

A esto suma portón trasero con accionamiento eléctrico y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, navegar en línea, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un smartphone).

El nuevo X1 cuenta con equipamiento de un nivel superior del SUV.

Precios de las 4 versiones del X1

Con la llegada de la nueva variante sDrive18i Efficient producida en la planta BMW Group Regensburg de Alemania, el porfolio vigente del BMW X1 queda conformado de la siguiente manera:

BMW X1 sDrive18i Efficient, u$s48.500.

BMW X1 sDrive18i Comfort, u$s54.900.

BMW X1 xDrive20i xLine, u$s71.900.

BMW X1 xDrive25e xLine, u$s75.900.

Cuenta con garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.

El auto BMW más barato

Además del nuevo X1, la marca también sumó el auto más accesible de la gama. Se trata del Serie 1 BlackEdition, equipado con un motor TwinPower Turbo de 1.5 litros y tres cilindros, con 156 CV y 230 Nm, y con transmisión Steptronic de doble embrague y siete velocidades.

El precio del nuevo modelo es de 45.900 dólares, el más accesible de BMW, y con la mejor relación precio-producto a partir de un completo equipamiento y muy buen posicionamiento.

La nueva versión se distingue por elementos como el techo de cristal panorámico con apertura eléctrica, faros LED adaptativos, llantas de aleación de 18", pantalla curva BMW Curved Display con tablero y display central digital, Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica).

También tiene climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, acceso confort con apertura por proximidad, espejos plegables eléctricamente, cargador inalámbrico, y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un celular).

Los precios de las tres versiones del Serie 1 son:

BMW 118 BlackEdition, u$s45.900.

BMW 118 Sportline, u$s55.900.

BMW M135 xDrive, u$s71.900.

Disponible con el respaldo de su garantía de tres años o 200.000 kilómetros, se comercializa exclusivamente con detalles oscuros y color Solid Black en toda la red oficial concesionarios.