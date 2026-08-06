Los tres modelos chinos que se metieron en el ranking de los 10 autos más baratos en agosto

Entre los 10 0km más accesibles, hay tres de ellos que son chinos. Y uno es 100 por ciento eléctrico. Los precios apenas superan los 32 millones de pesos

Los precios de los autos volvieron a subir en agosto, después de varios meses de mantener las listas congeladas, y con las modificaciones, la sorpresa la dieron tres marcas chinas que ubicaron sus modelos entre los 10 más baratos del mercado.

Se trata del JMEV Easy3, que sale $24.758.500; el MG3, a $30.723.000; el Jac S2, a $32.083.500 y el Kaiyi X3 a $32.230.000.

Además, el JMEV Easy3 desplazó al Renault Kwid que era, hasta el momento, el más accesible del país, siendo un vehículo 100% eléctrico.

En cuanto al Jac S2 y el Kaiyi X3 son dos modelos del segmento de los SUV, y el MG3 es un hatch, que también se vende con motor híbrido.

Cuáles son los 10 autos más baratos en agosto 2026

Con el posicionamiento de estos cuatro modelos en el top ten de los autos más accesibles del mercado, el listado quedó integrado de la siguiente forma:

1. JMEV Easy 3: $24.758.500

2. Renault Kwid: $27.740.000

3. Hyundai HB20: $27.900.000

4. VW Polo Robust: $29.481.100

5. Fiat Mobi: $30.210.000

6. MG3 ICE: $30.723.000

7. Chevrolet Onix: $31.820.900

8. Jac S2: $32.083.500

9. Kaiyi X3: $32.230.000

10. Fiat Argo: $33.040.000

Otra de las sorpresas, además del terreno que ganan los modelos chinos, es el Volkswagen Polo, que con esta versión Robust, logró meterse entre los más accesibles.

Cómo son los autos chinos más baratos

Entre los modelos que se pueden elegir por precios accesibles, el JMEV Easy3 es un vehículo eléctrico, que vende el grupo Antelo en la Argentina.

El JMEV Easy 3 es el auto más barato del país y es eléctrico.

Es un auto 100% eléctrico perteneciente al segmento más chico del mercado, el segmento A. Tiene un motor de 68 CV de potencia y 125 Nm de torque, ambos valores superiores a los de otros modelos de este segmento, y una aceleración de 0 a 100 km/h de 4,5 segundos.

Lo más saliente de sus especificaciones técnicas es su batería de litio del tipo LPF, que es refrigerada por líquido, y que tiene una capacidad de almacenar 30,24 kWh de electricidad, lo que le permite ofrecer una autonomía de 330 kilómetros con la carga completa y el uso más eficiente.

Estos modos permiten administrar prestaciones y consumo. Admite carga de corriente alterna o continua, por lo que se puede completar el 80% de su batería en 6 horas o en 40 minutos dependiendo de la potencia a la que se lo conecte.

El MG3 naftero es uno de los autos más baratos del mercado.

El MG es un hatch del segmento chico. Está equipado con un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros que entrega 114 HP y 142 Nm de torque, con transmisión CVT. En consumo, registra apenas 5,9 litros cada 100 kilómetros.

En seguridad, tiene seis airbags, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendiente y el paquete MG Pilot de asistencias avanzadas a la conducción.

El SUV chino Jac S2 es otro modelo accesible dentro del top ten.

El Jac S2 es un SUV chico, modelo de entrada de gama dentro de la familia de SUV de la marca, que también incluye los S4 y S8.

Este vehículo compacto está equipado con un motor naftero 1.5L de 105 CV y una transmisión manual de 5 velocidades, apuntando a un público que busca un producto funcional, económico y con buen nivel de tecnología para el día a día.

Kaiyi X3 es otro de los SUV más económicos del mercado.

En cuanto al Kaiyi 3 es un SUV para cinco pasajeros ideal para la ciudad, práctico para el uso diario. Tiene un motor 1.5 atmosférico naftero de 114 cv y 143 Nm, con caja automática CVT. El precio es de u$s22.000, es decir, $31.900.000.