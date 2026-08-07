En un mes donde las transferencias de usados se derrumbaron, algunos modelos lograron mantenerse en el ranking de los más buscados. Los datos

Las transferencias de autos usados cayeron 12,2% en julio, comparado con el mismo mes del año pasado, siendo el Volkswagen Gol el auto más vendido del mes.

Entre los líderes, el top ten se completa con Toyota Hilux, Chevrolet Corsa, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Peugeot 208, Ford EcoSport, Ford Fiesta, Toyota Corolla y Ford Ka.

Los datos fueron aportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), quien informó que el número de vehículos usados trasferidos fue de 157.262 unidades, frente a las 179.196 unidades de 2025. Si la comparación es contra junio, se observa una pequeña suba del 0,8%, ya que ese mes se habían registrado 155.945 vehículos.

De esta forma, en los siete meses acumulados del año se llevan transferidos 1.050.177 unidades, esto es un 4,4% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 1.098.974 vehículos usados.

Cuántas unidades vendieron los autos líderes

Según los datos de ACARA, entre los 10 modelos líderes todos cayeron en ventas en el acumulado de enero-julio frente al mismo mes del año anterior, y algunos tuvieron la misma suerte en julio.

El Volkswagen Gol sigue siendo el auto usado más vendido del país.

Las ventas del mes pasado son las siguientes:

Volkswagen Gol: 9.942

Toyota Hilux: 6.027

Chevrolet Corsa: 4.597

Volkswagen Amarok: 4.113

Ford Ranger: 4.047

Peugeot 208: 3.469

Ford EcoSport: 3.208

Ford Fiesta: 3.174

Toyota Corolla: 3.125

Ford Ka: 3.035

El Ford Ka ya no se fabrica, pero sigue siendo muy buscado de segunda mano.

Cuáles son las marcas de autos usados más vendidas

En el caso de las marcas, cuando se habla de autos de pasajeros usados, las más vendidas son Volkswagen, Ford y Renault, encabezando el top tres de líderes.

El ranking cambia en el caso de los usados livianos, con Ford liderando el ranking, seguida por Toyota y Volkswagen en el mes de julio.

Por modelos, en el caso de las pick ups, el ranking lo encabeza Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, la cual junto con la F-100 toma el primer puesto como marca.

En utilitarios livianos, los más vendidos son Renault Kangoo, Volkswagen Saveiro y Peugeot Partner.

Qué tener en cuenta para comprar un auto usado

Si bien la venta de usados está cayendo, siempre hay un público que arranca por las unidades de segunda mano como el primer paso para entrar al mundo de los autos. Y hay ciertos tips a tener en cuenta para hacer una busca compra.

Los detalles que se deben verificar son desde el estado general hasta los papeles. En el primer caso, chequear si tuvo algún golpe fuerte, es decir un choque significativo que puede haber afectado la estructura del auto (más allá de alguna cuestión estética).

También son importantes la suspensión, el estado del motor y los neumáticos, que si bien tienen arreglo, pueden demandar una alta suma de dinero.

Luego, hay cuestiones administrativas, como que tenga las patentes pagas y se puede transferir, es decir, que no tenga inhibiciones o alguna prenda o sucesión que trabe el trámite.

De esta manera, a la hora de tomar la decisión de compra, este análisis es clave para hacer una buena elección.