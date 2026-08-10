Así es el nuevo SUV chino para 7 personas que está entre los más baratos del segmento

Un nuevo modelo con motor naftero llega para ampliar la gama de SUV pensando en las familias numerosas a un precio muy accesible

DFSK presentó el nuevo Glory 600, un modelo que viene a convertirse en el referente de la marca con tres filas de asientos a un precio muy accesible de 31.000 dólares o 47.120.000 pesos.

El nuevo modelo se diferencia del EU 5 que ya vende la marca, también para 7 pasajeros, porque este cuenta con motor híbrido enchufable, mientras que el Glory 600 es naftero y tiene como objetivo ofrecer una buena combinación de diseño, prestaciones, confort, tecnología y seguridad, manteniendo el foco en el valor bajo.

Por otro lado, DFSK cuenta con otros dos modelos de SUV más chicos, el Glory 500 y el 580, y se especializa en la división comercial, con propuestas dirigidas al segmento de utilitarios livianos ideales para el trabajo.

Cómo es el nuevo auto SUV Glory 600

El Glory 600 midel 4.720 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.710 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.785 mm que permite maximizar el espacio interior y lograr la habitabilidad para 7 ocupantes.

En el frente se destaca una nueva parrilla en terminación gris brillante y Faros Full LED que refuerzan su identidad visual y personalidad.

Las llantas de aleación son de 18 pulgadas con terminación en color gris, barras de techo longitudinales, apliques en rojo y negro brillante, con detalles que le dan un toque deportivo.

Equipamiento del SUV por dentro

Por dentro, el Glory 600 cuenta con materiales soft touch y detalles decorativos con terminaciones símil aluminio y símil madera.

La tecnología ocupa un lugar central gracias a la pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, complementada por un instrumental digital color de 7 pulgadas que brinda al conductor toda la información necesaria de forma clara e intuitiva.

El Glory 600 tiene espacio para 7 pasajeros.

Las butacas tapizadas en ecocuero cuentan con regulación eléctrica, calefacción y ventilación.

El equipamiento de confort se completa con aire acondicionado digital, salidas de ventilación para las plazas traseras, apoyabrazos delantero con compartimiento refrigerado, apoyabrazos central trasero con posavasos y múltiples soluciones pensadas para hacer más agradable cada viaje.

Uno de los principales atributos es su amplia habitabilidad interior y la versatilidad con 7 plazas, concebida para adaptarse a las diferentes necesidades de uso de cada familia.

Su esquema de asientos 2+3+2 permite transportar cómodamente hasta siete ocupantes, mientras que la segunda fila regulable longitudinalmente y en inclinación del respaldo brinda mayor confort para los pasajeros y facilita el acceso a la tercera fila.

Además, los respaldos de la segunda fila son rebatibles en proporción 60/40, mientras que la tercera puede abatirse 50/50, de manera de ofrecer múltiples configuraciones para combinar pasajeros y carga según las necesidades de cada viaje.

Motor y seguridad del Glory 600

El SUV incorpora un motor turbonaftero de 1.5 L con inyección directa, que desarrolla 184 CV de potencia y 300 Nm de torque máximo, asociado a una transmisión automática de 6 cambios.

El Glory 600 cuenta con un motor naftero y un precio accesible dentro del segmento.

Además, incorpora tres modos de conducción (Normal, Eco y Sport) y tres modos de asistencia de dirección (Estándar, Confort y Sport), que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a las preferencias del conductor y a las distintas condiciones de manejo.

Otra adición mecánica se relaciona con el conjunto de suspensiones (delantera independiente tipo McPherson y trasera independiente Multilink), pensado para brindar un excelente equilibrio entre estabilidad, confort y precisión de manejo.

En seguridad, tiene Control Electrónico de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS), Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU), tecnologías que contribuyen a mantener el control del vehículo y optimizar la capacidad de frenado ante situaciones imprevistas. A estos se suman el Asistente de Arranque en Pendientes (HSA), el Control de Descenso (HDC), la función Auto Hold y el Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS).

En cuanto a la seguridad pasiva, ofrece cuatro airbags de serie, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, freno de estacionamiento eléctrico, inmovilizador de motor y alarma antirrobo, entre otros.

Colores, precio y garantía

El DFSK Glory 600 está disponible en cuatro colores: blanco, negro, gris oscuro y gris nardo.

El precio de lanzamiento es de u$s31.000, y cuenta con una financiación del Banco Santander de hasta $25.000.000, Tasa UVA, hasta 24 cuotas.

En cuanto a los rivales, hay diferentes propuestas. Modelos como Chevrolet Spin, que son chicos pero con 3 filas de asientos, sale $36.178.990; al igual que el Citroën C3 AirCross, con un precio de $46.740.000.

Luego hay modelos más grandes, como el Chery 8 Pro, a u$s44.800, o Toyota SW4, desde 91.585.000 pesos.