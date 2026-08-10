Volkswagen y Banco Nación lanzan créditos para comprar autos en 48 meses

La automotriz presentó una opción de financiamiento personal, sin prenda, para todos sus modelos con tasas accesibles y diferentes plazos

La automotriz Volkswagen y Banco Nación presentaron una nueva propuesta de financiación para la compra de vehículos 0km.

A través de la operatoria +Autos con BNA, se podrán financiar, por medio de un préstamo personal sin prenda, la suma de $20.000.000.

Los plazos que se ofrecen son de 24 a 48 meses, con tasas que arrancan en 27% para clientes que acrediten haberes en Banco Nación, y del 37% sin acreditar haberes.

La gestión se realiza en concesionarios oficiales Volkswagen adheridos.

Cómo son los préstamos para autos

Volkswagen Argentina y Banco Nación lanzaron la propuesta comercial mediante la cual, los clientes, podrán acceder a un préstamo personal sin prenda de hasta $20.000.000 para la adquisición de vehículos Volkswagen. Los plazos van desde 24 hasta 48 meses, sujeto a evaluación y aprobación crediticia por parte de Banco Nación.

La propuesta contempla tasas diferenciales según el plazo seleccionado y la condición de acreditación de haberes en Banco Nación.

La camioneta Amarok es una de las que Volkwagen apoya con diferentes financiamientos.

Para operaciones de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual es del 27% para clientes con acreditación de haberes en BNA y del 37% para clientes sin acreditación de haberes en BNA.

Para operaciones de 30 a 48 meses, la TNA es del 30% para clientes con acreditación de haberes en BNA y del 40% para clientes sin acreditación de haberes en BNA.

La operatoria se gestiona en concesionarios oficiales Volkswagen adheridos, donde las personas interesadas podrán consultar los modelos alcanzados, conocer las condiciones aplicables y avanzar con la solicitud de financiación conforme a su perfil crediticio.

Las operaciones se encuentran sujetas a evaluación crediticia, aprobación de Banco Nación, instrumentación correspondiente, disponibilidad de la operatoria y condiciones vigentes al momento de la solicitud. La financiación no incluye gastos de patentamiento ni otros conceptos que pudieran corresponder.

Otros financiamientos de Volkswagen

Además de la nueva alternativa con el banco Nación, Volkswagen ofrece préstamos de forma directa hasta en 60 meses, para modelos como Polo, Tera y T-Cross, en 24 cuotas y con tasa 0 por ciento.

Las opciones también se pueden ver en los concesionarios.

La marca ofrece diferentes productos para financiar, más allá de las ofertas del mes, con precios que en agosto aumentaron un 1%, después de estar varios meses congelados.

Por otro lado, para ampliar las propuestas para llegar a más clientes, sumó nuevos modelos a precios más accesibles de entrada de gama, con versiones base más económicas, como el Polo Robust que sale menos de 30 millones de pesos.