Una nueva marca china desembarca en el país con tres SUV de lujo

Se presenta el jueves. Son modelos híbridos enchufables, y a pesar de tener detalles de alta gama, los precios arrancan en valores competitivos

Lynk & Co llega a la Argentina para inaugurar una nueva propuesta en medio del boom de autos asiáticos, pero con detalles de alta gama.

Su desembarco será con tres modelos que se llaman 01, 06 y 08, y ya tienen precios confirmados: arrancan en 32.800 dólares.

Los nuevos SUV se destacan por la calidad, con motores híbridos enchufables, que ofrecen una mayor autonomía eléctrica, superando los 1000 km finales.

La marca pertenece al grupo chino Geely, que aporta al ADN, mientras que la ingeniería es de Volvo.

Cómo son los nuevos SUV

Lynk & Co comercializará tres modelos en el país.

El SUV Lynk & Co 06 sale 32.800 dólares. Mide 4.350 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.625 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.640 mm.

Lynk & Co 06, es el más accesible de la marca.

Cuenta con una potencia de 299 CV y 578 Nm, con un consumo de 1,11 L/100km y más de 1.200 km autonomía combinada.

Este modelo tiene un diseño llamativo por fuera, con un interior juvenil y refinado, diseñado para un impacto visual deslumbrante en cada trayecto.

Tiene pantalla táctil multimedia de 14,6" y una pantalla de instrumentos LCD de 10,2", asientos deportivos, ajuste eléctrico 6 posiciones y aire acondicionado Bi-Zona.

El Lynk & Co 01 sale 37.900 dólares. Mide 4.545 mm de largo; 1.860 mm de ancho; y 1.694 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.734 mm.

Lynk & Co, un SUV intermedio.

Cuenta con un motor 1.5 L Turbo con una potencia de 276 CV, con una aceleración en 7,7 segundos de 0 a 100 km/h.

La autonomía combinada WLTC es de 800 km.

El modelo cuenta con una arquitectura eléctrica, un avanzado sistema de chips y tecnología de infoentretenimiento de última generación. Junto con un tren motriz renovado, brinda una experiencia híbrida enchufable más potente y eficiente.

Este SUV cuenta con tres modos de conducción: eléctrico; híbrido; performance, adaptados a cada situación: Eléctrico para la ciudad, Híbrido para rutas largas, y Performance para cuando querés sentir toda la potencia del sistema PHEV.

El Lynk & Co 08 es el SUV más grande de la gama.

El Lynk & Co 08 sale 63.200 dólares. Mide 4.820 mm de largo, 1.915 mm de ancho, 1.685 mm de alto y 2.848 de distancia entre ejes. Es el SUV más grande. Tiene 200 km de autonomía eléctrica pura, 1.400 km combinados, con un consumo de 0,9 L/100km.

Acelera de 0–100 km/h en 6,5 s.

Este modelo tiene una plataforma de tecnología híbrida inteligente de Lynk & Co llamada E-Motive (EM-P). Cuenta con tres modos de conducción: Pure; Hybrid; y Power.