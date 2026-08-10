Rematan autos, SUV y camionetas de Toyota, Subaru y Ford desde $4,9 millones

Monasterio Tattersall Activos subastará vehículos de diferentes empresas con precios de base muy accesibles. Cómo participar y requisitos

Un nuevo remate on line de vehículos se realizará el 11 de agosto a través del Monasterio Tattersall Activos.

La subasta contará con unidades de Toyota, Chevrolet, Fiat, Ford, Peugeot, Subaru y Volkswagen, entre otras, con modelos dirigidos tanto a particulares como a empresas y profesionales del sector.

Los precios de las diferentes propuestas tienen precio desde $4.9 millones, mientras que otras están abiertas a la espera de ofertas.

Para participar, hay que registrarse de manera online, pagar una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Autos, SUV y camionetas para subastar

Entre los modelos que saldrán a remate se encuentran diferentes modelos de camionetas. Una opción es Toyota Hilux 4x4 Doble Cabina DX 2.4 TDI modelo 2018, con base desde $20.000.000; una Ford Ranger CS 4x4 XL 3.0 diésel modelo 2010 desde $6.000.000; y una Fiat Toro Ranch 2.0 AT9 4WD modelo 2020 desde $14.000.000.

Por su parte, la oferta de automóviles estará integrada por cuatro Volkswagen Gol 1.4 modelo 2011 y 2013, con precios desde 4.900.000 pesos.

Hay Toyota Yaris XLS 1.5 CVT modelo 2021, desde $15.000.000; un Toyota Corolla XLI 1.8 CVT modelo 2019 con precio desde $13.000.000; una Chevrolet Tracker 1.2 Turbo AT Premier modelo 2022, desde $20.000.000; un Peugeot 408 Allure 1.6 HDI modelo 2020, desde 12.000.000 pesos.

En el caso del Subaru Outback 3.6R modelo 2018, el precio es de $32.000.000. Además hay dos Toyota Etios XS 1.5 modelo 2018 desde $6.500.000. También se suman a la propuesta dos motocicletas Honda XR250 Tornado modelo 2021.

También hay cuatro ambulancias Fiat Ducato Maxicargo 2.3 JTD, modelos 2014, 2015, 2016 y 2017, una oportunidad de interés para empresas de salud, municipios, prestadores de servicios y organizaciones que requieran renovar o ampliar su flota.

Cómo participar del remate

La modalidad online permite participar desde cualquier punto del país, con acceso previo a la información técnica de cada unidad y la posibilidad de ofertar en tiempo real durante el remate. La venta estará sujeta a la aprobación de las entidades vendedoras.

El procedimiento de compra tiene como único requisito ingresar y ofertar desde la plataforma con una simple habilitación previa por parte de la firma martillera.

Lo primero que se debe hacer es registrarse. El procedimiento de compra es muy sencillo, y tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall S.A.

Luego se necesita una garantía. Para poder participar se requiere una caución del 10 % (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30 % con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

El tercer paso es ofertar. Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta.

Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.

La subasta será el 11 de agosto, con inicio de cierre de ofertas a las 13:00 horas.