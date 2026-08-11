Cómo son las camionetas de Volkswagen y Renault que competirán con Fiat Toro y Ford Maverick

El segmento de las pick ups se agranda, y en pocos meses llegarán dos rivales fuertes para competir con las compactas que dominan el mercado

Las camionetas son algunos de los vehículos más vendidos en la región, y esa tendencia hizo que las versiones se multipliquen, con tamaños para todas las necesidades.

En el caso de las compactas, que se encuentran entre las chicas y las medianas, una de las pioneras fue Fiat Toro, que se introdujo al mercado en 2015. Después se sumaron Ford Maverick y hace poco llegó Ram Rampage. Ahora, llegarán dos nuevas propuestas: Volkswagen Tukan y Renault Niagara.

El primer modelo está siendo desarrollado en Brasil y buscará ocupar un espacio mucho más amplio que Saveiro. Se espera su lanzamiento en el primer trimestre de 2027, y también se menciona como rival a Chevrolet Montana.

En el caso de Niagara se desarrolla en la planta de Renault en Córdoba, en Santa Isabel, y ocupará el lugar de la Oroch. Su presentación está prevista de forma inminente: llegará en septiembre.

Cómo son las nuevas camionetas compactas

Si bien las marcas mantienen en secreto algunos detalles de las nuevas camionetas, en Brasil trascendieron algunos datos de la Tukan, como se llamará el modelo de Volkswagen

Las primeras proyecciones anticipan versiones de cabina simple y doble, con perfiles orientados al trabajo y al uso familiar o recreativo. La primera, incluso, podría llamarse Robust, un nombre que acaba de debutar en la Argentina con el Polo más accesible.

Volkswagen Tukan, anticipo de la marca.

Esta camioneta cabina simple sería más rústica, práctica y pensada para fines laborales, como logística, donde no se necesite tanto espacio de carga o peso, pero si una caja.

En el caso de la doble cabina, enfrentaría a un segmento más amplio, donde Toro, Rampege y Maverick está posicionadas.

En el caso de Niagara, por ahora se conoce una cabina doble, con una estética aventurera, pero así es el concept que se lució hasta el momento. La presentación terminará de develar todos los secretos.

Renault Niagara, concept, anticipo previo al lanzamiento.

La base de las pick ups

Volkswagen no quiere que la Tukan sea simplemente un vehículo recreativo con caja de carga.

La pick up utilizará una arquitectura derivada de la plataforma MQB y recurrirá a un eje trasero rígido con elásticos semielípticos. Esta solución apunta a mejorar la robustez y la capacidad para transportar peso.

Las variantes de entrada también serían mucho más sencillas. Para las versiones laborales se menciona la posibilidad de utilizar un motor 1.6 MSI atmosférico de 110 CV con caja manual de cinco velocidades, mientras que otros niveles de gama podrían incorporar diferentes motores turbo.

En el caso de Niagara, si bien no hay datos concretos sobre su equipamiento, en su primera etapa, la camioneta utilizará el conocido motor naftero 1.3 turbo de cuatro cilindros con una potencia de 163 caballos y un torque de 270 Nm.

En Brasil también anticiparon que, en una segunda etapa, la marca del rombo prevé sumar una alternativa electrificada. Sería una versión híbrida con tracción integral; falta saber si se tratará de un sistema microhíbrido de 48V o de un híbrido completo (HEV).

Sylvia dos Santos, Head of Naming Strategy de la División Global de Marketing de Renault, explica por qué Renault eligió el nombre Niagara:

"El nombre Niagara es de origen nativo americano. Se refiere al poderoso sonido del agua y a la inmensidad de la tierra. Sugiere la grandeza, el poder y la robustez de los elementos, al tiempo que nos invita a explorar la grandeza de la naturaleza. Transmite la promesa de un vehículo diseñado tanto para el uso diario como para viajes fuera de casa", comentó Dos Santos.