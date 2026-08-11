Una marca de autos chinos lanza su plan de ahorro y permite financiar el 100% de sus 0km

Cuenta con modelos con motorización naftera, híbrida y eléctrica. Se podrán financiar hasta el 100 por ciento de las unidades en 84 cuotas

La venta por plan de ahorro es una opción de compra de 0km a largo plazo muy exitosa en la Argentina entre las marcas convencionales, y ahora las chinas también están explotando la alternativa.

Después de JAC y Leapmotor, que tienen propuestas para vehículos de pasajeros, reciéntemente se sumó Baic, con tres modelos que comercializa bajo ese nombre y otro de Arcfox, la marca de lujo.

Todos los planes permiten financiar el 100% de estos 0km en un plazo de 84 meses.

Cuáles son los autos para comprar con plan de ahorro

Los modelos que se pueden comprar con plan de ahorro son el Baic X35, un SUV con motor turbo de 150 CV; el BJ30 4x2 Hybrid, el más vendido de la marca en el país, elegido SUV del año; y el X55 Hybrid, renovado reciéntemente..

En el caso de Arcfox, se puede acceder al T1, un SUV 100% eléctrico, con una autonomía superior a los 350 kilómetros por hora.

El Baic BJ30 es uno de los modelos que comercializa la marca por plan de ahorro.

En todos los casos, el plan ofrece el financiamiento del total de la unidad, en 84 meses, tal como informó la marca.

Como referencia para aquellos que quieran comprar alguno de estos modelos, actualmente tienen los siguientes valores, según el listado oficial de precios.

Baic X35: u$s28.200

BJ30 Hybrid: u$s35.800

X55 Hybrid: u$s34.500

Arcfox T1: u$s29.500

Las ventas de Baic en Argentina

En lo que va de 2026, Baic es una de las marcas chinas con más ventas en el país, con un crecimiento que supera el 200% en el año.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina - ACARA -, en julio fue la décimo tercer marca más vendida del mercado total, y el BJ30 es uno de los SUV medianos más vendidos del año, ocupando la quinta posición detrás de Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos y Jeep Compass, con varios años en el mercado.

El Arcfox T1 se puede financiar por plan de ahorro.

También es una de las marcas que más crece en ventas de autos eléctricos, con una suma anual que supera el 1.400 por ciento. Uno de sus autos más vendidos es el EU5.

En el caso de Arcfox, quedó en julio como la tercer marca más vendida entre los eléctricos.

Tanto el BJ30 como el BJ40 Pro, un modelo de mayores dimensiones, fueron probados en iProfesional, donde se pudo comprobar que tanto la calidad como las prestaciones de estos modelos están a la altura de cualquier rival de las marcas masivas.