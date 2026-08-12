Es un SUV todoterreno, más lujoso que el BJ40 Plus y más grandes que el BJ30. Tiene un mucho confort y un completo equipamiento

El BJ40 Pro es un SUV de tamaño mediano que no pasa desapercibido. Con un color naranja estridente (el elegido por la marca para su promoción), gran despeje del suelo y voluminoso, tiene muy buen andar y cumple con su propuesta de vehículo todoterreno, con un valor de u$s54.500, según el listado de precios oficial de agosto.

Llegó al mercado a principios de 2026 de manos BAIC, una de las marcas chinas con más éxito en el país. Hasta julio de 2026, creció más de 250% en patentamientos, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, y el último mes fue la décimo tercer automotriz con más ventas en el país.

En iProfesional probamos el BJ40 Pro por una semana y lo sometimos a debate. Su andar, confort, estética y prestaciones fueron evaluadas junto con el precio, que lejos de ser de los más accesibles (como gran parte de la oferta china), se ubica en un escalón superior y compite con marcas tradicionales y productos de larga data.

Con motor naftero, más de 200 CV y todos los asistentes a la conducción, tal como declara la automotriz en su ficha técnica, quiere enfrentar a rivales como Jeep Wrangler y Ford Bronco, que son los más fuertes del segmento, además de aquellos del mismo origen, como Jetour T2.

Cómo es el diseño del Baic BJ40 Pro

El SUV mide 4.79 m de largo; por 1.94 m de ancho y 1.89 m de alto; mientras que la distancia entre ejes es de 2.76 m, según datos oficiales. Está por encima del BJ30 que es uno de los más vendidos de la marca, y mide 4.73 m de largo, 1.91 m de ancho y 1.79 m de alto, con una distancia entre ejes de 2.82 m. El precio es de 35.500 dólares (al ser híbrido no paga impuesto extrazona del 35% según el Decreto 49 de enero 2025).

En diseño se destaca por su estructura de líneas rectas, con un aspecto cuadrado y robusto, el mismo que mantiene en la parrilla y las ópticas, las cuales dan forma a su frontal. Es un estilo que me gusta para los modelos off road, aquellos pensados para un uso dual, tanto urbano como en lugares más extremos.

De todos modos, es más sobrio que el BJ40 Plus, que es el primero de la gama que llegó al país para competir de modo más directo con modelos como el Jeep Wrangler. Ahora, con esta versión, se busca un mix entre un todoterreno rústico y un SUV más confortable y lujoso. Y lo logra, según lo que pudimos comprobar durante el contacto.

Baic BJ40 Pro, el SUV mediano todoterreno de la marca china que enfrenta a las generalistas.

De perfil, nos llamó la atención su gran despeje del suelo, una altura que se soluciona con los zócalos eléctricos, que se despliegan al abrir la puerta y solucionan el problema de la altura: la distancia mínima al suelo es de 220 mm.

De atrás, mantiene el recurso del auxilio colgando del portón del baúl, que se divide en dos: el vidrio se levanta y la puerta se abre en forma lateral.

El Baic BJ40 Pro cuenta con el auxilio colgando en el portón trasero, el cual se abre en dos partes.

Cómo es el SUV por dentro

Por dentro, el Baic BJ40 Pro tiene buena calidad. Detalles de cuero, símil acero y costuras que sobresalen del tapizado hacen de este modelo un vehículo off road muy cómodo. Tiene las butacas eléctricas que se regulan y ajustan para tener una visión completa, donde se llega a ver el capot en su totalidad.

En cuanto al espejo retrovisor, es convencional o se puede optar por un visor que es una cámara, lo cual a la hora de manejar cuesta acostumbrarse.

En el tablero, sobresale una gran pantalla led para el conductor y otra para el acompañante.

El interior del BJ40 tiene detalles del color de la carrocería, cuero y paneles de calidad.

Otro detalle es el botón de arranque, rectangular y saliente, con la palabra Engine destacada.

Datos de motor y seguridad del Baic BJ40 Pro

Al hablar de motorización, y en medio de un boom de opciones híbridas de manos de marcas chinas, en este caso volvemos a lo convencional. El SUV cuenta con un propulsor naftero 2.0 litros turbo con 241 CV y un torque des 386 Nm. Se combina con una caja ZF automática de 8 velocidades.

Tiene un sistema 4WD con tracción integral inteligente y cuatro modos: 2H, 4H, 4L, 4A. Se realizan los cambios mediante un selector electrónico. La tracción es 4x4 desacoplable, quiere decir que el vehículo funciona normalmente con dos ruedas motrices (traseras o delanteras) para ahorrar combustible en la calle. Puede activar la tracción en las cuatro ruedas solo cuando sales al barro, la arena o la nieve.

Probando el BJ40 Pro en caminos de tierra, luego de hacer más de 200 km de ruta. Foto iProfesional.

También cuenta con caja reductora (multiplica la fuerza del motor a baja velocidad) y doble bloqueo de los diferenciales. Tal como pusimos a prueba, esto quiere decir que mientras un diferencial normal hace que las ruedas giren a distinta velocidad al doblar, el "doble" bloqueo significa que se bloquea tanto el eje delantero como el eje trasero y evita que la fuerza se desperdicie en una rueda que está en el aire o patinando.

Cómo anda el Baic BJ40

Probamos el SUV en diferentes caminos. Su comportamiento es sólido y firme en todos los terrenos, con buena reacción del motor y de las suspensiones que se comportan tan bien en el asfalto como en tierra.

En general, es un vehículo muy completo y la combinación del motor y la caja de transmisiones es muy buena a la hora de conducir tanto en ruta como en ciudad, con un pase de marchas imperceptible, gracias al sistema ZF, de alta calidad. También se puede usar en modo secuencial, ideal para terrenos off road.

Si bien su hábitat es el todoterreno, por eso sus prestaciones mecánicas, su diferencia con la versión Plus, que lo hace más confortable, es justa para llevarlo a la ciudad y poder transitar con mayor comodidad en los espacios donde se sientan los saltos o la rigidez de los vehículos.

El Baic BJ40 Pro cuenta con todos los asistentes para someterlo a caminos off road.

Este andar con muy buenas prestaciones, según el contacto que tuvimos con el vehículo, se completa con el gran despeje, los ángulos de ataque y salida y la capacidad de vadeo de 750 mm, que junto a los 7 modos de conducción, logran sacar al vehículo de cualquier camino complicado, ya sea de barro o arena.

De acuerdo con la experiencia vivida, el Baic BJ40 Pro es un modelo que está a la altura de los rivales de marcas generalistas, como Ford Bronco o Jeep Wrangler, sin ser tan rústico.

El precio, de u$s54.000 o unos $81 millones, lo pone también en otro nivel. Ya no hablamos de modelos chinos "baratos", pero sí de calidad y gran equipamiento. El Bronco sale $117.600.000 y el Wrangler desde u$s85.900 o $129.700.000 según los precios de agosto publicados por cada marca de forma oficial.

Otro rival chino, como el Jetour T2, tiene un precio u$s56.500, unos 85.000.000 pesos, según datos de la marca.