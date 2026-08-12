Es una versión que se integrará a la gama recién renovada del utilitario chico del León. Además, se lanzaron nuevos créditos para comprar en agosto

Peugeot anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de su utilitario chico, Partner, que desde hace algunos meses se importa de España. Se trata de la versión Rapid, que llegará antes de fin de año a la Argentina.

El anuncio se realizó en el marco de la 14º Feria ExpoTransporte, que finaliza el 13 de agosto, donde las marcas Citroën y Peugeot, del grupo Stellantis, exhiben su gama de productos para pymes y empresas de logística.

La Rapid es una propuesta que se destacará por ser la alternativa más accesible entre los vehículos con un volumen de carga similar, de aproximadamente 3,3 m³. Así lo confirmaron durante su presentación directivos de Peugeot.

Además de esta novedad, las marcas también ofrecen una amplia gama de financiamientos para todos sus productos, que se ofrecen en el stand y estarán disponibles todo el mes para los clientes.

Cómo es la nueva Peugeot Partner Rapid

La Partner Rapid pertenece al segmento B-Van y se suma a la gama de Partner recientemente renovada, como una opción de entrada a la gama de utilitarios, con una propuesta enfocada en una relación precio-producto.

La nueva Peugeot Partner Rapid llegará al país como la propuesta más económica.

Es similiar a la "Fiat Fiorino", y se fabrica en Brasil, a diferencia del resto de la gama que se importa de Europa. Por eso, como dato extra, se convertirá en el tercer vehículo de producción regional de Peugeot, luego de 208 y 2008, que se fabrican en Argentina.

Si bien no fue confirmada la mecánica, se espera que tenga las características similares a su par de Fiat, con una capacidad de carga de 650 kilos y un volumen de 3.3 metros cúbicos. El motor, podría ser naftero 1.3 8v de 99 cv y 128 Nm), con caja manual de cinco marchas.

El precio se confirmará al momento del lanzamiento, pero como referencia, hoy la Fiat Fiorino sale $32 millones, según el listado oficial de la marca.

Este modelo, tal como adelantaron en el stand de Expotransporte directivos de Peugeot, se podrá comprar a través de todos los canales de la marca y se destacará por ser la alternativa más accesible entre los vehículos con un volumen de carga similar.

La participación de Stellantis en el segmento de trabajo

La presencia de las marcas Peugeot y Citroën, además de Fiat, otra que forma parte de Stellantis, se dan en medio del crecmiento del grupo en el segmento de utilitarios y de vans, en Argentina con una participación del 41,5% (Peugeot:13,5%, Citroën: 10,8% y Fiat: 17,2%), según datos de la marca.

Entre los productos se encuentran Citroën Berlingo, Jumpy y Jumper, mientras que Peugeot presenta Partner, Expert Mixta y Partner Rapid.

Peugeot tendrá una gama accesible de utilitarios a partir de fin de año.

Créditos para comprar utilitarios en agosto

Junto con la exhibición de los modelos, las marcas ofrecen financiación para los productos que se extenderán por todo agosto.

Por un lado, se ofrecen créditos UVA hasta $30 millones, a 36 meses y con tasa 0%; y por otro, financiación con Tasa Express, de hasta $35 millones, a 18 meses y con tasa 0%.

A estas alternativas se suma la posibilidad de acceder a los planes de ahorro de las marcas, diseñados para facilitar la adquisición de vehículos comerciales:

Citroën Berlingo: plan de 120 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 y 9, con una integración del 30%. Además, contempla la posibilidad de realizar un cambio a Jumpy o Jumper, prorrateado en 24 cuotas.

Peugeot Partner: plan de 84 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 y 9, con una integración del 30%.

Peugeot Expert: plan de 84 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12, con una integración del 30%. Además, contempla la posibilidad de realizar un cambio a Boxer, prorrateado en 24 cuotas.

Como beneficio adicional exclusivo para quienes se suscriban durante agosto a cualquiera de estos tres planes —Partner, Berlingo o Expert—, se ofrece un 50% de descuento en el seguro durante los primeros tres meses, con cobertura disponible a través de La Caja, Zurich, San Cristóbal y Sancor.